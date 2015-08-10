中国金融：成都银行拟发行50亿元人民币二级资本债，以补充资本

****澳新经济指标预测--5月9日-5月16日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.6% 5月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75%
路透北京8月10日 - 为补充资本以扩张资产规模，中国城商行--成都银行拟本周三在银行间市场发行50亿元人民币合格减计型二级资本债，为10年期固定利率债券，在第五年末附有条件的成本赎回权。
分析人士指出，相比较扩股增，成都银行等城商行目前发行二级资本债成本较低，有利于信贷扩张。但行业整体需求并不旺盛。
中国地方金融办主任汤烫分析指出，“包括成都银行，今年发行二级资本债的城商行主要还是补充资本金需求迫切。”且相比较扩股增，发行二级资本债券成本低，难度小，同时能把银行各项指标平衡地拉起来，也有利于信贷规模的增加。
清华大学博士后付立春分析称，对于依然主要依靠贷款来扩张资产规模的银行来说，五至十年期限、低成本的二级资本债具有较强吸引力。且在上市波折的前提下，趁着目前市场利率较低的时候，在银行间发行二级资本债是目前城商行补充资本金最好的选择。
截止2014年底，成都银行总资产为3,002.3亿元，资本充足率为12.69%，一级资本充足率为10.45%，核心一级资本充足率为10.44%。
中债登数据显示，截止今年7月末，银行间市场共发行了24笔二级资本工具，共计984.90亿元。而去年全年则是43笔，共计3,568.50亿元。有分析人士称，去年发行高峰过后今年需求有限。亦或与监管层担忧不良上升，控制信贷扩张有关。不过预计下半年发行量会有所增加。
而一业内人士表示，受资本总消耗、筹集成本、与一级资本计算比例等影响，在今年银行业一级核心资本相对稳定时，部分银行需要补充二级资本。而有的银行也受内外环境影响主动减少扛杆。
中国银监会周一发布数据显示，2015年二季度末，中资商业银行加权平均核心一级资本充足率为10.48%，较上季末下降0.18个百分点；加权平均一级资本充足率为10.79%，较上季末下降0.15个百分点；加权平均资本充足率为12.95%，较上季末下降0.18个百分点。（完） (发稿 王蕾；审校 黄凯)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.6% 5月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75%
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 2300 韩国失业率 4月 -- 3.7% 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,303 5月10日(三) 0300 韩国L货供额 3月 -- +7.2% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 --
路透纽约5月8日 - 油价周一上涨，盘中交投震荡，受主要产油国的声明支撑。声明暗示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产行动将可能延长至2018年初。