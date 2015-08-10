中国金融：成都银行拟发行50亿元人民币二级资本债，以补充资本

路透北京8月10日 - 为补充资本以扩张资产规模，中国城商行--成都银行拟本周三在银行间市场发行50亿元人民币合格减计型二级资本债，为10年期固定利率债券，在第五年末附有条件的成本赎回权。

分析人士指出，相比较扩股增，成都银行等城商行目前发行二级资本债成本较低，有利于信贷扩张。但行业整体需求并不旺盛。

中国地方金融办主任汤烫分析指出，“包括成都银行，今年发行二级资本债的城商行主要还是补充资本金需求迫切。”且相比较扩股增，发行二级资本债券成本低，难度小，同时能把银行各项指标平衡地拉起来，也有利于信贷规模的增加。

清华大学博士后付立春分析称，对于依然主要依靠贷款来扩张资产规模的银行来说，五至十年期限、低成本的二级资本债具有较强吸引力。且在上市波折的前提下，趁着目前市场利率较低的时候，在银行间发行二级资本债是目前城商行补充资本金最好的选择。

截止2014年底，成都银行总资产为3,002.3亿元，资本充足率为12.69%，一级资本充足率为10.45%，核心一级资本充足率为10.44%。

中债登数据显示，截止今年7月末，银行间市场共发行了24笔二级资本工具，共计984.90亿元。而去年全年则是43笔，共计3,568.50亿元。有分析人士称，去年发行高峰过后今年需求有限。亦或与监管层担忧不良上升，控制信贷扩张有关。不过预计下半年发行量会有所增加。

而一业内人士表示，受资本总消耗、筹集成本、与一级资本计算比例等影响，在今年银行业一级核心资本相对稳定时，部分银行需要补充二级资本。而有的银行也受内外环境影响主动减少扛杆。