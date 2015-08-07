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市场报道 | 2015年 8月 7日 星期五 20:23 BJT

表格：德国6月经季节调整出口较前月下滑1.0%，进口下滑0.5%

路透8月7日 - 德国联邦统计局周五公布的初步数据显示：
    
    * 德国6月经季节调整出口较前月下滑1.0%，进口较前月下滑0.5%
    * 德国6月经季节调整的贸易顺差为220亿欧元，5月修正后为顺差226
亿欧元
    * 德国6月经常帐盈余为244亿欧元，5月修正后为盈余118亿欧元
    * 德国6月未经调整的出口较上年同期上升13.7%，进口较上年同期上
升6.4%
    
    以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元):
    
                             15年6月     15年5月    14年6月
    贸易收支(经季节调整)       22.0        22.6        16.7
    出口                      101.1       102.1        93.7
    出口变动(较上月，%)        -1.0        +1.6        +1.2
    进口                       79.1        79.5        77.0
    进口变动(较上月，%)        -0.5        +0.7        +3.1
    
    
    (未经季节调整)           15年6月     15年5月    14年6月
    贸易收支                   24.0        19.5        16.2
    经常帐                     24.4        11.8        16.9
    出口                      105.9        95.8        93.2
    进口                       81.9        76.3        77.0
    (完)    
    
  
 (编译 孙茉莉; 审校 艾茂林)

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