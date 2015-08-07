表格：德国6月经季节调整出口较前月下滑1.0%，进口下滑0.5%

路透8月7日 - 德国联邦统计局周五公布的初步数据显示： * 德国6月经季节调整出口较前月下滑1.0%，进口较前月下滑0.5% * 德国6月经季节调整的贸易顺差为220亿欧元，5月修正后为顺差226 亿欧元 * 德国6月经常帐盈余为244亿欧元，5月修正后为盈余118亿欧元 * 德国6月未经调整的出口较上年同期上升13.7%，进口较上年同期上 升6.4% 以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元): 15年6月 15年5月 14年6月 贸易收支(经季节调整) 22.0 22.6 16.7 出口 101.1 102.1 93.7 出口变动(较上月，%) -1.0 +1.6 +1.2 进口 79.1 79.5 77.0 进口变动(较上月，%) -0.5 +0.7 +3.1 (未经季节调整) 15年6月 15年5月 14年6月 贸易收支 24.0 19.5 16.2 经常帐 24.4 11.8 16.9 出口 105.9 95.8 93.2 进口 81.9 76.3 77.0 (完) (编译 孙茉莉; 审校 艾茂林)