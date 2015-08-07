版本:
中国
债券 | 2015年 8月 7日 星期五 22:51 BJT

标题新闻：ECB应撇开油价下跌使整体通胀低于预期的拖累，坚持其刺激计划--德央行首席经济学家

欧洲央行(ECB)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐