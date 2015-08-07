欧元债市：欧元区公债收益率下跌，因美国就业报告公布后油价跌至新低

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦8月7日 - 欧元区公债收益率周五下跌，因油价触及六个月新低，此前美国公布的就业报告强劲，为美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月升息开启大门，且推高美元汇价。
美元上涨，使美国以外的国家用其他货币买入原油的成本上升。原油期货势将录得年内最长周度跌势。
美国劳工部周五称，7月非农就业岗位增加21.5万个，大致符合市场预期的增加22.3万。失业率持稳在七年低点5.3%。5月和6月就业岗位上修后累计再增加1.4万个。此外，每周平均工时由6月的34.5小时增加至34.6小时，为2月以来最高。
在报告公布后几分钟，10年期德债 收益率小幅上涨，但因油价下跌，投资者的关注点立刻转向欧元区通胀前景迟滞上。10年期德债收益率掉头回落，最新下跌4个基点，报0.67%，和美国数据公布的水准持平。
“油价跌至新低，所以人们不理会就业报告，关注商品价格，”荷兰国际集团(ING)资深利率策略师Martin van Vliet说。
“目前，欧洲债市很大程度上被商品题材左右。”
其他欧元区公债收益率下滑3-4个基点。西班牙10年期公债 收益率报1.90%，意大利10年期公债收益率 报1.85%。
其他分析师指出，本月稍后计划发售的公债规模有限。欧元区市场下周仅有的公债供应是德国10年期公债标售，目标发售规模最高是40亿欧元。
“美国数据基本和预期一致，当数据公布后，市场焦点回到欧元债市的供需方面，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)固定收益策略部门全球主管David Keeble表示。
德国工业生产和出口数据意外疲弱，也为欧洲公债收益率下跌助力。
德国6月出口降幅超预期，工业生产亦下降，以疲弱之姿结束了还算强劲的第二季，德国经济的复苏显得不是很顺利。德国联邦统计局周五公布数据显示，经季节调整后出口较前月下降1.0%，进口下降0.5%。贸易顺差扩大至创纪录的240亿欧元(261.9亿美元)。路透调查分析师原本预期出口较前月减少0.5%，进口增加0.5%。 (完)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。