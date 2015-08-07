欧元债市：欧元区公债收益率下跌，因美国就业报告公布后油价跌至新低

路透伦敦8月7日 - 欧元区公债收益率周五下跌，因油价触及六个月新低，此前美国公布的就业报告强劲，为美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月升息开启大门，且推高美元汇价。

美元上涨，使美国以外的国家用其他货币买入原油的成本上升。原油期货势将录得年内最长周度跌势。

美国劳工部周五称，7月非农就业岗位增加21.5万个，大致符合市场预期的增加22.3万。失业率持稳在七年低点5.3%。5月和6月就业岗位上修后累计再增加1.4万个。此外，每周平均工时由6月的34.5小时增加至34.6小时，为2月以来最高。

在报告公布后几分钟，10年期德债 收益率小幅上涨，但因油价下跌，投资者的关注点立刻转向欧元区通胀前景迟滞上。10年期德债收益率掉头回落，最新下跌4个基点，报0.67%，和美国数据公布的水准持平。

“油价跌至新低，所以人们不理会就业报告，关注商品价格，”荷兰国际集团(ING)资深利率策略师Martin van Vliet说。

“目前，欧洲债市很大程度上被商品题材左右。”

其他欧元区公债收益率下滑3-4个基点。西班牙10年期公债 收益率报1.90%，意大利10年期公债收益率 报1.85%。

其他分析师指出，本月稍后计划发售的公债规模有限。欧元区市场下周仅有的公债供应是德国10年期公债标售，目标发售规模最高是40亿欧元。

“美国数据基本和预期一致，当数据公布后，市场焦点回到欧元债市的供需方面，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)固定收益策略部门全球主管David Keeble表示。

德国工业生产和出口数据意外疲弱，也为欧洲公债收益率下跌助力。