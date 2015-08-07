英国债市：30年期英债收益率触及三个月低位，因油价下跌

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透伦敦8月7日 - 英国30年期公债收益率周五跌至4月底来最低水准，因油价触及六个月新低，投资者押注通胀疲弱。
长期英债表现好于短债，因英债收益率曲线跟随美债收益率曲线走势，短期美债表现落后长期美债，此前美国就业报告使美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月升息仍是可能。
全球指标原油势将连续第六周下跌，各年期的英债收益率全面下跌，英国长期收益率的跌幅较猛。
30年期英债 收益率在2.460%触底，此为4月29日来最低，日内下挫9个基点，价格升幅一个月来最大。
“很大部份原因是油价(下跌)，许多人在关注通缩交易，”ADM Investor Services策略师Marc Ostwald说。
美国7月非农就业岗位增长稳健，薪资增长继上月意外停滞后出现反弹。这是经济改善的迹象，可能为美联储9月升息打开大门。 (完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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