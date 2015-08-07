英国债市：30年期英债收益率触及三个月低位，因油价下跌

路透伦敦8月7日 - 英国30年期公债收益率周五跌至4月底来最低水准，因油价触及六个月新低，投资者押注通胀疲弱。

长期英债表现好于短债，因英债收益率曲线跟随美债收益率曲线走势，短期美债表现落后长期美债，此前美国就业报告使美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月升息仍是可能。

全球指标原油势将连续第六周下跌，各年期的英债收益率全面下跌，英国长期收益率的跌幅较猛。

30年期英债 收益率在2.460%触底，此为4月29日来最低，日内下挫9个基点，价格升幅一个月来最大。

“很大部份原因是油价(下跌)，许多人在关注通缩交易，”ADM Investor Services策略师Marc Ostwald说。