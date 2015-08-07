欧洲股市：下滑，因德国经济数据令人失望拖累德股下跌

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* 德股DAX指数下跌，因工业生产数据令人失望
* 美国就业数据为9月升息开啓大门
* 意大利西雅那银行连续第二季录得盈利
路透伦敦8月7日 - 欧洲股市周五下跌，德国工业生产数据意外下降压低德国股市，且美国就业数据巩固对美国将很快升息的预期。
德股DAX指数 下跌0.8%。该指数从4月触及的纪录高位下跌约7%，但年内仍上涨近20%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 回落0.9%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下滑0.8%。
德国工业生产下滑且出口降幅大于预期，令人怀疑欧洲最大经济体复苏的力道。
在美国数据公布后，欧洲股市仍保持跌势。
美国7月非农就业岗位增长稳健，薪资增长继上月意外停滞后出现反弹。这是经济改善的迹象，可能为美联储9月升息打开大门。
希腊股市在本周稍早深跌后，周五连续第二日小涨。
欧洲企业季报总体令人鼓舞，迄今公布了业绩的STOXX 600指数成份股企业中，57%的盈利好于预期或符合预期，66%的营收高于预期或符合预期。
意大利西雅那银行(Banca MPS) 劲升8.8%，此前该行公布连续第二季录得盈利，该行在受到欧元区债务危机及亏损的衍生产品交易丑闻冲击后，业务正在复苏。
英国富时100指数 收跌0.42%，报6,718.49点；法国CAC指数 收低0.72%，收报5,154.75点。德国DAX指数 收低0.81%，报11,490.83点。(完)
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