欧洲股市：下滑，因德国经济数据令人失望拖累德股下跌

* 德股DAX指数下跌，因工业生产数据令人失望

* 美国就业数据为9月升息开啓大门

* 意大利西雅那银行连续第二季录得盈利

路透伦敦8月7日 - 欧洲股市周五下跌，德国工业生产数据意外下降压低德国股市，且美国就业数据巩固对美国将很快升息的预期。

德股DAX指数 下跌0.8%。该指数从4月触及的纪录高位下跌约7%，但年内仍上涨近20%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 回落0.9%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下滑0.8%。

德国工业生产下滑且出口降幅大于预期，令人怀疑欧洲最大经济体复苏的力道。

在美国数据公布后，欧洲股市仍保持跌势。

美国7月非农就业岗位增长稳健，薪资增长继上月意外停滞后出现反弹。这是经济改善的迹象，可能为美联储9月升息打开大门。

希腊股市在本周稍早深跌后，周五连续第二日小涨。

欧洲企业季报总体令人鼓舞，迄今公布了业绩的STOXX 600指数成份股企业中，57%的盈利好于预期或符合预期，66%的营收高于预期或符合预期。

意大利西雅那银行(Banca MPS) 劲升8.8%，此前该行公布连续第二季录得盈利，该行在受到欧元区债务危机及亏损的衍生产品交易丑闻冲击后，业务正在复苏。