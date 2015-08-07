全球金市：金价在美国数据公布后上涨，但将录得1999年来最长周度跌势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 金价连续第七周下跌
* 7月非农就业就业岗位增加21.5万个
* 白银录得5月来最大单日涨幅
路透纽约/伦敦8月7日 - 金价周五上涨，因投资者评估美国非农就业数据，认为可能暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会很快升息，但金价本周可能下跌。
美国7月非农就业岗位增长稳健，薪资增长继上月意外停滞后出现反弹。这是经济改善的迹象，可能为美联储9月升息打开大门。美国劳工部周五称，7月非农就业岗位增加21.5万个，得益于建筑业和制造业就业增长抵消了矿业就业进一步下滑。失业率持稳在七年低点5.3%。
“市场仍在臆测升息进程可能较预期更长，”RJO Futures资深市场策略师Eli Tesfaye说，他认为就业报告反映经济状况并“不是很向好”，而是更为中性。
在美国非农就业数据公布后，现货金触及1,082.76美元日内低位，之后勉力反弹，在1831 GMT，现货金 上扬0.5%，报每盎司1,094.54美元。
金价本周微幅下跌，为连续第七周下跌，追平1999年5-6月的跌势。
美国12月期金 攀升0.4%，收报每盎司1,094.10美元。
美元指数 扭转稍早涨势，下跌0.2%，促使投资者在金市展开一轮回补空头，Tesfaye说。
分析师仍预期金价上涨是短暂的，因投资者为美国将在今年升息作准备，美元前景强劲。
白银金价劲升1.8%，至每盎司14.85美元，为5月13日以来最大单日涨幅，Tesfaye说，实货需求提振市场。
现货铂金 攀升0.9%，报每盎司959美元。现货钯金 上扬0.5%，报每盎司597.97美元。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”