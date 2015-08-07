芝加哥期市：大豆期货上涨，因忧虑美国天气及技术性买入

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥8月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨2%，为一个月来最大单日升幅，交易商说，因预计8月稍后美国中西部地区天气转干，且技术性买盘也扶助市场上涨。
市场预计下周公布的美国农业部月度报告将下调美国大豆产量和单产预估，也支撑市场。
在美国农业部8月12日公布报告前，接受路透访问的分析师预估均值为，美国大豆产量将为每英亩44.7蒲式耳，低于农业部目前预期的46.0蒲式耳。
美国农业部称，民间出口商出口13.2万吨美国大豆往中国，在2015/16年交割。
无CBOT-8月大豆和豆粕合约交割，有177口8月豆油合约交割。
本周，11月大豆 上升23美分，或2.4%；9月豆粕 上升5.60美元或1.6%；9月豆油 上涨0.03美分。
11月大豆期货合约 收涨20美分，报每蒲式耳9.63-1/4美元。
12月豆粕合约 收涨6.4美元，报每短吨332.7美元。12月豆油合约 涨0.39美分，报30.46美分。
今日CBOT大豆预估成交量为177,044口，豆粕为79,799口，豆油为97,937口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。