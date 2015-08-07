芝加哥期市：大豆期货上涨，因忧虑美国天气及技术性买入

路透芝加哥8月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨2%，为一个月来最大单日升幅，交易商说，因预计8月稍后美国中西部地区天气转干，且技术性买盘也扶助市场上涨。

市场预计下周公布的美国农业部月度报告将下调美国大豆产量和单产预估，也支撑市场。

在美国农业部8月12日公布报告前，接受路透访问的分析师预估均值为，美国大豆产量将为每英亩44.7蒲式耳，低于农业部目前预期的46.0蒲式耳。

美国农业部称，民间出口商出口13.2万吨美国大豆往中国，在2015/16年交割。

无CBOT-8月大豆和豆粕合约交割，有177口8月豆油合约交割。

本周，11月大豆 上升23美分，或2.4%；9月豆粕 上升5.60美元或1.6%；9月豆油 上涨0.03美分。

11月大豆期货合约 收涨20美分，报每蒲式耳9.63-1/4美元。

12月豆粕合约 收涨6.4美元，报每短吨332.7美元。12月豆油合约 涨0.39美分，报30.46美分。

今日CBOT大豆预估成交量为177,044口，豆粕为79,799口，豆油为97,937口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)