美国股市: 道琼工业指数下滑0.27%，Nasdaq指数下跌0.26%

路透纽约8月7日 - 美国股市周五下挫，因7月就业报告强劲，小幅提升美国联邦储备理事会(美联储/FED)在9月升息的机率。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 下跌46.37点，或0.27%，至17,373.38点；标准普尔500指数 跌5.99点，或0.29%，至2,077.57点；Nasdaq指数 跌12.90点，或0.26%，至 5,043.54点。

本周，道指下跌1.2%，标普500指数挫跌1.8%，Nasdaq指数跌1.7%。(完)