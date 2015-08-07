美国股市: 道琼工业指数下滑0.27%，Nasdaq指数下跌0.26%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约8月7日 - 美国股市周五下挫，因7月就业报告强劲，小幅提升美国联邦储备理事会(美联储/FED)在9月升息的机率。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 下跌46.37点，或0.27%，至17,373.38点；标准普尔500指数 跌5.99点，或0.29%，至2,077.57点；Nasdaq指数 跌12.90点，或0.26%，至 5,043.54点。
本周，道指下跌1.2%，标普500指数挫跌1.8%，Nasdaq指数跌1.7%。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。