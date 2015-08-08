《分析师观点》中国7月出口增速超预期大降，稳增长措施需继续发力

路透北京8月8日 - 中国海关周六公布的7月以美元计价出口同比下降8.3%，进口同比下降8.1%，贸易顺差430.25亿美元。7月外贸出口先导指数为连续第五个月下滑，表明今年第三季度出口压力仍然较大。

分析师表示，全球贸易环境难以乐观，预计年内出口仍将承压维持弱势，大宗商品价格下滑持续拖累进口数据，其造成的工业通缩态势也不容忽视。内外需仍然疲软，这意味着下半年宽松应持续发力。

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主要数据：

*7月出口同比下降8.3% (路透调查预估中值为下降1%)

*7月进口同比下降8.1% (路透调查预估中值为下降8%)

*7月贸易顺差430.25亿美元 (路透调查预估中值为532亿美元)

图表 link.reuters.com/nab45w

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以下为分析师评论：

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇

出口增速大幅下滑，外部环境难言好转。我国对主要发达地区的出口在7月份均出现显着下滑，对美国和香港的出口增速下滑幅度超过10个点。而前期亮眼的对东盟的出口本月也大幅回落，同比微增1.4%，虽保持了正增长，但距离前期两位数的快速增长态势仍有不小差距。从主要出口地区的制造业PMI来看，美国、香港等仍在底部徘徊，欧洲和日本虽然近期复苏势头保持较为稳定，但扩张力度仍偏弱势、复苏基础并不牢固，预计年内出口仍将承压维持弱势。

进口增速略低于预期，连续9个月同比负增长。在国内需求疲软的背景下，近期大宗商品价格的下跌进一步拖累了进口金额。从累计数据看，今年前7个月我国原油、粮食、成品油、初形塑料等大宗商品进口量同比正增长，而进口价格均出现不同程度下跌，造成进口金额萎缩。大宗商品价格下滑持续拖累进口数据，其造成的工业通缩态势也不容忽视。

从近期PMI新出口订单和外贸先导指数的走势看，三季度出口压力仍大。7月份官方PMI新订单指数47.9，为两年来新低，外贸先导指数也进一步下滑至新低34.1。新订单传导到出口大约需要3-6个月的时间，结合目前新出口订单持续萎缩的形势，三季度出口仍不容乐观。

7月进出口数据不及预期，三季度开局不利，进出口稳增长政策有待落实。此前国务院部署六大措施促进进出口的稳定增长，目前来看，外部环境和国内需求短期很难看到明显改善，预计年内进出口压力仍将非常大。后期一方面有待看到稳增长政策的继续加码，另一方面也亟待各项刺激措施的最终落实和显效。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸

7月出口同比下降8.3%，与7月PMI新出口订单回落至2年新低相一致；外需羸弱人民币强势，加上相对高基数，出口增速放缓，对美欧日港韩出口全面下滑；7月进口增速跌幅扩大至8.1%，反映内需仍弱，而大宗商品价格走低仍有拖累；7月顺差430.3亿美元，稍有回落但仍在高位，助于对冲热钱流出，稳定人民币汇率。

--招商证券宏观团队

7月出口同比负增长-8.3%，显着低于预期和前值，主因在于去年7月的高基数，从出口金额来看，7月略高于6月，出口形势没有恶化。不过，出口全球需求不足并且多国希望通过出口带动经济是当前中国出口面临的重要不利因素之一。根据荷兰经济政策研究局的统计数据发现，过去六个月，全球贸易量下滑了2%，是2014年6月以来最疲弱状态，全球贸易量的下降意味着中国出口难以独善其身。但欧元区经济形势好于预期或是未来我国出口的一个有利因素。

7月进口同比增速-8.1%，小幅不及预期，这同样受到了去年7月高基数的影响，进口绝对金额较6月有明显上升，且螺纹钢价格和六大发电集团耗煤量出现反弹，显示内需有所改善。此外，美联储加息预期渐浓使得大宗商品价格承压，CRB指数显示大宗商品价格集体下行，也压制了进口金额。

7月贸易顺差为430.3亿美元，较上月收窄，主要是进口金额回升造成的。7月30日，国务院发布《关于促进外贸稳定增长的若干意见》以维持外贸形势稳定，外贸平稳可期，但考虑到基数因素，进出口同比显着改善难以看到。

--汇丰大中华区首席经济学家 屈宏斌

出口增长超预期跌至负8.3%。外需放缓是主因，一般贸易进口增长由上月7.1下跌至-5.8。主要出口市场均明显下滑，对欧盟和日本下降幅度最大。大宗商品价格再度下跌，进口降幅较上月扩大至-8.1%。外需复苏遥遥无期，经济增长仍将要靠内需拉动，这意味着下半年宽松应持续发力。

--民生证券宏观团队朱振鑫、张瑜

7月出口同比下跌8.3%，前值增长2.1%。上月出口同比好转主要由于基数效应，本月去除基数效应后，出口被打回原型，主要拖累来自美元走强带动人民币实际有效汇率升值，尤其是对欧、日出口受汇率拖累明显。

出口长期走势？三座大山施压出口，未来单靠出口无法扭转经济下行。在“全球人口老龄化，技术进步缓慢等造成的全球贸易总量裹足不前”+“发达国家加速贸易再平衡，各国开启放水竞赛通过货币贬值抢占出口份额，且TPP等新贸易规则将对中国造成冲击”+“人民币汇率弹性不够，尽管近期跟随美元有所下跌，但过去一年的升幅仍高达14%，同期金砖国家贬值5%”三座大山的压力下，尽管国务院印发促进进出口稳增长的文件，但未来出口至多只能成为不拖累经济增长，无法成为扭转下行趋势的盖世英雄。

7月进口同比跌幅8.1%。在国内需求低迷和产能过剩的双重压力之下，企业仍以去原料库存为主，同时叠加美元强势下的生产性大宗商品价格低迷的原因，进口恐继续承压前行。

首先，保出口需要改变人民币强势格局，汇率政策或有所放松，但考虑到加息预期下的资本外流压力，人民币贬值空间有限。其次，出口低迷，下半年需要对冲金融业萎缩的压力还是只能靠基建。一是继续货币宽松，方式上从加水过渡到加面，从短端转向长端，PSL、再贷款可期。二是加快推进PPP等新融资模式，疏通货币政策传导机制。

--交银资管高级分析师 陈鹄飞

在近期美国经济出现波动、希腊危机一波三折以及国内制造业产能去化的综合扰动下，7月中国进、出口增速也再度下探。在下半年投资增速仍将放缓的背景之下，短期内可能出现的贸易失速风险或进一步加大经济下行压力。

面对购进物价下跌凸显的通缩风险、实际汇率及劳动价格刚性引致的贸易成本压力、以及金融市场的风险聚集化特征，为“保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡”，货币政策可能需从传统“通胀目标制”向“通胀目标制、宏观审慎政策”并重框架适时转变。未来通过直接加大针对金融机构差别准备金的审慎调节，从而既侧重于经济和物价水平的稳定、支持实体经济企稳上升，又可有效强化流动性预期管理、防止金融活动的顺周期波动及跨市场的风险外溢。

--上海证券宏观分析师 胡月晓

出口动力衰竭，全球经济重构格局下，寄希望海外复苏带动国内经济走稳的老路不再!经济下行压力加大，需求扩张型老路不再走得通!国内越刺激产能过剩就越严重.不从根本上改革,转型难成功。中等收陷阱目前看是威胁挺大。

--方正证券宏观分析师 郭磊

从高频数据，以及韩国和台湾地区出口看，7月出口形势基本上和6月差不多；再考虑到去年7月是一个基数高点，所以最终数据大体算是正常，并没有什么趋势上的指向性，也没什么好悲观的。进口环比也还可以，毕竟7月大宗商品价格在继续下探。我们估计8月开始，CRB底部特征可能呈现，企业会有补库存驱动，到时候进口应该会有反映。

--国泰君安宏观 任泽平、张庆昌

出口下滑，后续不乐观。7月出口低于预期， 1-7月出口同比为-0.8%，远低于均衡值。主要受人民币强势、美元强势导致的美国出口转内销及全球经济复苏乏力影响。整体看，虽然全球经济一直处在扩张状态，但PMI指数显示整体趋势在放缓。美元强势，导致美国出口厂商重点开发国内客户。在前期欧日等货币大幅贬值背景下，强势人民币导致中国贸易条件恶化，对出口造成一定影响。

为争取SDR 5年评估一次的机会，人民币汇率存在显着高估。在下半年经济L型3季度回调的的情况下，维持强势人民币会牺牲出口部门的利益和带来过度去工业化风险。进一步，中国原有的出口会转移到他国。

加工贸易下滑幅度大于一般贸易，跟订单转移有关。一般贸易出口由6月的7.1%降至7月的-5.8%；加工贸易由-6.2%降至-9.5%，与加工贸易出口订单对汇率更敏感有关，成为出口下滑的主要原因。

对美国出口降幅最大，欧盟次之，日本和东盟最小。主要受美元升值导致美国出口厂商转为内销及人民币强势的影响。7月对美国、欧盟、日本、东盟出口同比为-1.3%、-12.3%、-13%、1.45%比6月的12.0%、-3.4%、-6.0%、8.6%均有恶化。（完）