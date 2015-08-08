新闻稿：中国1-7月进出口总值13.63万亿元人民币,同比降7.3%--海关

路透北京8月8日 - (以下是中国海关总署周六发布的今年前7个月中国进出口数据的新闻稿)

据海关统计，今年前7个月，我国进出口总值13.63万亿元人民币，比去年同期（下同）下降7.3%。其中，出口7.75万亿元，微降0.9%；进口5.88万亿元，下降14.6%；贸易顺差1.87万亿元，扩大1倍。

7月份，我国进出口总值2.12万亿元，下降8.8%。其中，出口1.19万亿元，下降8.9%；进口9302亿元，下降8.6%；贸易顺差2630亿元，收窄10%。

前7个月，我国外贸进出口主要呈现以下特点：

一、一般贸易出口增长，进出口比重有所提升。前7个月，我国一般贸易进出口7.53万亿元，下降6.8%，占我外贸总值的55.3%，较去年同期上升0.3个百分点。其中出口4.22万亿元，增长3.9%，占出口总值的54.4%；进口3.31万亿元，下降17.7%，占进口总值的56.4%；一般贸易项下顺差9014.7亿元，去年同期仅为300.1亿元。

同期，我国加工贸易进出口4.21万亿元，下降9.3%，占我外贸总值的30.9%，比去年同期回落0.7个百分点。其中出口2.68万亿元，下降8.6%，占出口总值的34.6%；进口1.53万亿元，下降10.3%，占进口总值的25.9%；加工贸易项下顺差1.15万亿元，收窄6.3%。此外，我国以海关特殊监管方式进出口1.46万亿元，下降8.8%，占我外贸总值的10.7%。其中出口5267.3亿元，下降4.7%，占出口总值的6.8%；进口9323亿元，下降10.9%，占进口总值的15.8%。

二、对美国、东盟出口保持增长，对欧盟、日本出口下降；自主要贸易伙伴进口均下降。前7个月，欧盟为我国第一大贸易伙伴，中欧贸易总值1.98万亿元，下降7.6%，占我外贸总值的14.5%。其中，我对欧盟出口1.22万亿元，下降4.4%；自欧盟进口7573.2亿元，下降12.4%；对欧贸易顺差4607亿元，扩大12.5%。美国为我国第二大贸易伙伴，中美贸易总值为1.92万亿元，增长2.7%，占我外贸总值的14.1%。其中，我对美国出口1.4万亿元，增长7.2%；自美国进口5269亿元，下降7.5%；对美贸易顺差8704.8亿元，扩大18.6%。

前7个月，东盟为我国第三大贸易伙伴，与东盟贸易总值为1.62万亿元，增长1.3%，占我外贸总值的11.9%。其中，我对东盟出口9680亿元，增长7.9%；自东盟进口6546.2亿元，下降7.2%；对东盟贸易顺差3133.8亿元，扩大63.5%。日本为我国第五大贸易伙伴，中日贸易总值为9767亿元，下降11.1%，占我外贸总值的7.2%。其中，对日本出口4710.6亿元，下降11.1%；自日本进口5056.4亿元，下降11.1%；对日贸易逆差345.8亿元，收窄11.1%。

前7个月，内港贸易总值为1.06万亿元，下降10.3%，占内地外贸总值的7.8%。其中，对港出口1.03万亿元，下降10.2%；自港进口338.7亿元，下降13.5%；对港贸易顺差9932.2亿元，收窄10.1%。

三、民营企业进出口比重提升，出口增长。前7个月，民营企业进出口4.93万亿元，下降1.7%，占我外贸总值的36.2%，较去年同期提升2.1个百分点。其中，出口3.46万亿元，增长4.6%，占出口总值的44.6%；进口1.47万亿元，下降13.8%，占进口总值的25%。同期，外商投资企业进出口6.37万亿元，下降5.6%，占我外贸总值的46.7%。其中，出口3.45万亿元，下降4.9%，占出口总值的44.4%；进口2.92万亿元，下降6.5%，占进口总值的49.7%。

此外，国有企业进出口2.33万亿元，下降13.2%，占我外贸总值的17.1%。其中，出口8480.2亿元，下降4.4%，占出口总值的10.9%；进口1.49万亿元，下降17.6%，占进口总值的25.3%。

四、广东、江苏等主要省市进出口波动不大，广东、浙江、河南等地出口增长。

前7个月，广东进出口总值继续位列全国第一，为3.39万亿元，下降1.8%，占进出口总值的24.9%。同期，江苏、上海和浙江进出口总值分别为1.91万亿、1.56万亿和1.2万亿元，分别下降4.8%、3.6%和3.3%。此外，北京（含中央在京单位）进出口总值为1.15万亿元，下降24%；山东为8295.5亿元，下降16.6%；福建为5928.4亿元，下降2.8%。上述7省市进出口值合计占我进出口总值的78%，比去年同期提升0.3个百分点。

从出口方面来看，前7个月，广东出口2.12万亿元，增长3.3%。江苏出口1.17万亿元，下降2.8%；浙江9443.4亿元，增长0.4%；上海6785.2亿元，下降6.7%；山东4820亿元，下降2.2%；福建3906.5亿元，增长0.9%；北京1828.4亿元，下降16.7%。同期，河南出口增长17.6%。

五、机电产品出口增长，传统劳动密集型产品有所下降。前7个月，我国机电产品出口4.44万亿元，增长1.2%，占出口总值的57.2%。其中，电器及电子产品出口1.94万亿元，增长4.1%；机械设备1.29万亿元，下降6.6%。同期，服装出口5709.9亿元，下降6.4%；纺织品3825.5亿元，下降1.7%；鞋类1901.7亿元，下降1.9%；家具1883.7亿元，增长7.6%；塑料制品1293.3亿元，增长2.3%；箱包998.9亿元，增长8%；玩具465亿元，增长11%；上述7大类劳动密集型产品合计出口1.61万亿元，下降1.3%，占出口总值的20.7%。此外，肥料出口1957.3万吨，增加54.7%；钢材6213.2万吨，增加26.6%；汽车44.5万辆，减少13.6%。

六、原油、粮食、成品油等主要大宗商品进口量增加，铁矿砂、煤进口量减少，主要进口商品价格普遍下跌。前7个月，我国进口铁矿砂5.39亿吨，微降0.1%，进口均价为每吨389元，下跌43.8%；原油1.94亿吨，增加10.4%，进口均价为每吨2627.9元，下跌45.3%；煤1.21亿吨，减少33.7%，进口均价为每吨387.8元，下跌20.1%；成品油1817.3万吨，增加6%，进口均价为每吨3112.2元，下跌37.3%；初级形状的塑料1529.6万吨，增加2.3%，进口均价为每吨1.08万元，下跌13.5%；钢材769.9万吨，减少9.1%，进口均价为每吨7142.4元，下跌6.9%；未锻轧铜及铜材259.3万吨，减少9.5%，进口均价为每吨3.96万元，下跌13%。

此外，进口粮食7256.8万吨，增加22.4%；其中大豆4465.6万吨，增加7.1%，进口均价为每吨2719元，下跌25%。机电产品进口2.77万亿元，下降5%；其中汽车63万辆，减少23.9%。

七、中国外贸出口先导指数持续下滑。7月，中国外贸出口先导指数为34.1，较6月回落0.7，连续5个月下滑，表明今年第三季度我国出口压力仍然较大。其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，新增出口订单指数回落0.4至35.8，但出口经理人指数和出口经理人信心指数分别为36.6、42.3，均较上月微幅上升0.1。（完）

海关新闻稿 请点选 here (发稿 李铮； 审校 黄凯)