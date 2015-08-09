新闻稿：中国7月份CPI同比上涨1.6%，1-7月上涨1.3%--国家统计局

一、居民消费价格环比上涨，同比涨幅有所扩大 从环比看，7月份食品价格上涨0.7%，非食品价格上涨0.1%。猪肉和旅游价格上涨是CPI环比上涨的主要原因。前期猪肉价格较低，养殖户积极性不高，生猪存栏量减少，猪肉供应紧张，价格连续第三个月恢复性上涨，7月份环比上涨9.9%，影响CPI环比上涨约0.30个百分点。暑期外出旅游人次增加，飞机票和旅游价格环比分别上涨11.5%和4.3%，合计影响CPI环比上涨约0.10个百分点。 从同比看，7月份CPI同比上涨1.6%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。主要原因是，7月份猪肉价格同比上涨16.7%，比上月扩大9.7个百分点，对CPI总指数的影响从上个月的0.20个百分点扩大到0.48个百分点。此外，挂号诊疗费、鲜菜、家庭服务、烟草和学前教育等价格同比涨幅较高，涨幅分别为12.2%、10.5%、7.7%、6.8%和5.6%。 二、工业生产者出厂价格降幅扩大 7月份，工业生产者出厂价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.3个百分点。主要原因一是部分工业行业价格降幅扩大，石油加工、黑色金属冶炼和压延加工、化学原料和化学制品制造价格环比分别下降2.3%、3.0%和0.7%，比上月降幅分别扩大2.1、0.9和0.5个百分点；二是石油和天然气开采价格环比由升转降，由上月上涨6.0%转为本月下降2.1%。 7月份，工业生产者出厂价格同比下降5.4%，同比降幅比上月扩大0.6个百分点。分行业看，石油和天然气开采、石油加工、黑色金属冶炼和压延加工、煤炭开采和洗选出厂价格同比分别下降34.6%、21.0%、18.3%和15.1%，合计影响本月工业生产者出厂价格总水平同比下降约3.3个百分点，占总降幅的61%左右。（完）