新闻稿：中国7月份CPI同比上涨1.6%，1-7月上涨1.3%--国家统计局

路透北京8月9日 - 中国国家统计局周日公布，2015年7月份居民消费价格同比上涨1.6%，1-7月全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.3%。
以下为中国国家统计局发布的新闻稿全文：
2015年7月份，全国居民消费价格总水平同比上涨1.6%。其中，城市上涨1.7%，农村上涨1.5%；食品价格上涨2.7%，非食品价格上涨1.1%；消费品价格上涨1.4%，服务价格上涨2.2%。1-7月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.3%。
7月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.3%；食品价格上涨0.7%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格上涨0.2%，服务价格上涨0.5%。
一、各类商品及服务价格同比变动情况
7月份，食品价格同比上涨2.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.91个百分点。其中，鲜菜价格上涨10.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.30个百分点；肉禽及其制品价格上涨7.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.56个百分点（猪肉价格上涨16.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.48个百分点）；粮食价格上涨1.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.06个百分点；鲜果价格下降8.4%，影响居民消费价格总水平下降约0.20个百分点；蛋价下降14.3%，影响居民消费价格总水平下降约0.13个百分点。
7月份，非食品价格同比上涨1.1%。其中，烟酒及用品、衣着、医疗保健和个人用品、娱乐教育文化用品及服务、家庭设备用品及维修服务、居住价格分别上涨3.6%、2.9%、1.9%、1.7%、1.0%和0.8%；交通和通信价格下降1.8%。
据测算，在7月份1.6%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0.8个百分点，新涨价因素约为0.8个百分点。
二、各类商品及服务价格环比变动情况
7月份，食品价格环比上涨0.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.25个百分点。其中，肉禽及其制品价格上涨4.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.31个百分点（猪肉价格上涨9.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.30个百分点）。鲜果价格下降5.9%，影响居民消费价格总水平下降约0.13个百分点。
7月份，非食品价格环比上涨0.1%。娱乐教育文化用品及服务、烟酒及用品、医疗保健和个人用品、居住价格分别上涨0.8%、0.1%、0.1%和0.1%；衣着价格下降0.5%；家庭设备用品及维修服务、交通和通信价格均持平。
解读：7月份CPI继续温和上涨，PPI降幅有所扩大
一、居民消费价格环比上涨，同比涨幅有所扩大
从环比看，7月份食品价格上涨0.7%，非食品价格上涨0.1%。猪肉和旅游价格上涨是CPI环比上涨的主要原因。前期猪肉价格较低，养殖户积极性不高，生猪存栏量减少，猪肉供应紧张，价格连续第三个月恢复性上涨，7月份环比上涨9.9%，影响CPI环比上涨约0.30个百分点。暑期外出旅游人次增加，飞机票和旅游价格环比分别上涨11.5%和4.3%，合计影响CPI环比上涨约0.10个百分点。
从同比看，7月份CPI同比上涨1.6%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。主要原因是，7月份猪肉价格同比上涨16.7%，比上月扩大9.7个百分点，对CPI总指数的影响从上个月的0.20个百分点扩大到0.48个百分点。此外，挂号诊疗费、鲜菜、家庭服务、烟草和学前教育等价格同比涨幅较高，涨幅分别为12.2%、10.5%、7.7%、6.8%和5.6%。
二、工业生产者出厂价格降幅扩大
7月份，工业生产者出厂价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.3个百分点。主要原因一是部分工业行业价格降幅扩大，石油加工、黑色金属冶炼和压延加工、化学原料和化学制品制造价格环比分别下降2.3%、3.0%和0.7%，比上月降幅分别扩大2.1、0.9和0.5个百分点；二是石油和天然气开采价格环比由升转降，由上月上涨6.0%转为本月下降2.1%。
7月份，工业生产者出厂价格同比下降5.4%，同比降幅比上月扩大0.6个百分点。分行业看，石油和天然气开采、石油加工、黑色金属冶炼和压延加工、煤炭开采和洗选出厂价格同比分别下降34.6%、21.0%、18.3%和15.1%，合计影响本月工业生产者出厂价格总水平同比下降约3.3个百分点，占总降幅的61%左右。（完）
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(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)