希腊政经：官方详细检视第三笔救助协议草案，未来几天或达成协议

路透雅典8月8日 - 希腊政府一位官员周六表示，该国政府官员正详细检视基于与欧盟和国际货币基金组织(IMF)等金主磋商所起草的希腊第三笔救助协议草案，令人预期未来几天可能将达成协议。

希腊希望最早周二达成最高860亿欧元的救助协议，以在8月20日前获得首笔救助款；8月20日希腊需偿还欧洲央行的债务。

欧盟和IMF官员周六在雅典会见了希腊财长和经济部长，此前周五欧盟财政官员举行了电话会议，并论及会谈的进展。

“今天的会谈与第一笔拨款前所采取的行动有关，”上述政府官员称，“明天会谈焦点将是救助协议中更有争议的事项。”

一位知情消息人士称，周五电话会议上欧盟官员的看法是，磋商进展良好，可能会在周末完成。

如果谅解备忘录草案及最新债务可持续性分析按计画在周二准备好的话，料在周四获得希腊政府和议会的批准。

这将保留欧元区财长周五会面或召开电话会议的可能性，以支持对希腊高达860亿欧元三年期贷款的计划。

希腊料将在8月20日前制定新一套改革法案以及国家级批准程序，以及时获得第一笔救助，满足对欧洲央行的款项支付。(完)