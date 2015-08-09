企业并购：伯克希尔哈撒韦接近收购Precision Castparts--消息人士

路透8月8日 - 熟知内情人士表示，投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)正接近达成收购Precision Castparts Corp 的协议，这将会是该公司史上最大的收购。

Precision Castparts主要生产飞机组件及能源生产设备，根据率先披露此消息的华尔街日报报导，这项交易最快将于下周宣布，在一般的并购溢价假设下，收购成本将超过300亿美元。周五收盘时，Precision Castparts市值为267亿美元。

伯克希尔哈撒韦及Precision Castparts都未回覆寻求评论的电话及电子邮件。

根据证券机构申报文件，伯克希尔哈撒韦为Precision Castparts最大股东，持有约3%股权，3月31日止持股总值约8.82亿美元。

伯克希尔哈撒韦是自2012年开始建立持股，占整体投资比重仍不高。这类投资通常是由巴菲特的投资经理Todd Combs及Ted Weschler所挑选。

Precision Castparts生产零部件，供应空中客车(Airbus,空中巴士) 及波音 等航天业者螺丝、螺帽以及螺丝起子等产品，航太产业占该公司营收比重约70%。该公司也为电力及工业企业生产管路套件。

Precision Castparts在3月29日止的会计年度获利15.3亿美元，净营收为100亿美元。

但该公司一直为部分业务需求疲软所苦，上月公布的季度获利不及分析师预期，执行长Mark Donegan哀叹油气行业环境艰困。

Precision Castparts股价自2014年6月以来已经下跌29%，过去五年走势落后于标准普尔500指数 的幅度近30个百分点。

过去五年伯克希尔哈撒韦走势也落后于标准普尔500指数，但幅度比较小。

这件收购案将动用伯克希尔哈撒韦665.9亿现金很大一部分，不过余额仍可望超过巴菲特所希望的200亿美元现金缓冲。

伯克希尔哈撒韦之前最大的收购案，是在2010年以265亿美元收购Burlington Northern Santa Fe铁路公司的77.4%的尚未持有股权。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)