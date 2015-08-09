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市场报道 | 2015年 8月 10日 星期一 07:04 BJT

《美国重要政经日程》--8月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1400 - 美国8月就业趋势指数

1625 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 刘秀红；审校 杜明霞)

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