金砖国家：8月7日股汇市收盘纵览

路透8月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月7日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.02%，至885.07点。
中国股市：沪综指反弹收升2.3%，存量资金增仓个股普涨
中国汇市：人民币收盘持平，贬值预期淡化美元长端掉期续跌
香港股市：收涨，因中国内地股市有望逐渐企稳
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巴西股市：盘中走势较为震荡。投资者消化企业业绩令人失望、央行干预汇市、美国就业数据和政局动荡的影响。指标股指Bovespa指数 收低2.87%，报48,577.323点，巴西国家石油公司(Petrobras) 领跌大盘。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 盘初震荡，午后升至平盘上方，终场收报3.5076/81，上日收报3.5354/74。
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南非股市：连续第二天下跌，造纸公司Sappi等公司领跌。Sappi股价大跌超过6%，因第三季获利骤降89%。Top-40指数 收跌1.06%至46,432点。大盘综合指数 跌0.86%至52,015点。
南非汇市：兰特兑美元从美国就业数据公布后的跌势中反弹收高
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印度股市：下跌，因工业品制造商的业绩不佳，激起对印度投资周期和业绩增长复苏的担忧。BSE指数 收低0.22%至28,236.39点；NSE指数 跌0.28%至8,564.60点。
印度汇市：卢比兑美元 继续走低，收报63.81/63.82，上日收报63.7650/63.7750。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.47%至832.470点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.49%至454.85点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.04%至64.045。卢布兑欧元 跌0.37%至70.162。(完)
(整理 白云; 审校 王兴亚)