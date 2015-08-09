欧洲经济指标预测--8月10日-8月17日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月10日当周 8月10日(一) 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 正20.2 正18.5 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 7月 +1.0% +1.8% 8月11日(二) 0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月) 7月 -- -0.2% (较上年同期) -- -0.5% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月终值 -- -0.1% (较上年同期) +0.2% +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -1.9% (较上年同期) +0.4% +0.4% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 8月 正32.0 正29.7 现况指数 正64.4 正63.9 8月12日(三) 0645 法国经常帐收支(亿欧元) 6月 -- 盈余3 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差13.10 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差41.84 0830 英国请领失业金人数(千人) 7月 增加1.0 增加7.0 按ILO标准计算的失业率 截至6月的三个月 5.6% 5.6% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.8% +3.2% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.8% +2.8% 0900 欧元区工业生产(较前月) 6月 -0.2% -0.4% (较上年同期) +1.5% +1.6% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 -- 负5.4 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 7月 正42 正40 8月13日(四) 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.2% +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.1% +0.1% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.5% -0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 7月 -- -0.1% (较上年同期) -- -6.1% 8月14日(五) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.2% +0.6% 0600 德国GDP(较前季) 第二季初值 +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.5% +1.1% 0645 法国非农就业岗位(较前季) 第二季 -- 持平 0800 意大利GDP(较前季) 第二季初值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.5% +0.1% 0830 英国建筑业产出(较前月) 6月 +1.9% -1.3% (较上年同期) +3.2% +1.3% 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季初值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.3% +1.0% 0900 欧元区HICP(较前月) 7月终值 -0.6% 持平 (较上年同期) +0.2% +0.2% 扣除食品与能源的HICP(较前月) -0.7% 持平 (较上年同期) +1.0% +0.8% 8月17日当周 8月17日(一) 0900 欧元区贸易收支(亿欧元，未经季节调整) 6月 -- 顺差188(完)