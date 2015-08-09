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市场报道 | 2015年 8月 10日 星期一 07:49 BJT

****欧洲经济指标预测--8月10日-8月17日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值   
    
    8月10日当周
    
    8月10日(一)
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                    8月      正20.2    正18.5 
    2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期)   7月       +1.0%     +1.8%
    
    8月11日(二)
    0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月)                 7月         --      -0.2%
                              (较上年同期)                         --      -0.5%
    0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         7月终值         --      -0.1%
                              (较上年同期)                       +0.2%     +0.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    --      -1.9%
                                   (较上年同期)                  +0.4%     +0.4%
    0900 德国ZEW经济景气判断指数                       8月      正32.0    正29.7
                现况指数                                        正64.4    正63.9
    
    8月12日(三)
    0645 法国经常帐收支(亿欧元)                        6月         --      盈余3
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  6月         --  顺差13.10
               全球贸易收支(亿欧元)                                --  顺差41.84
    0830 英国请领失业金人数(千人)                      7月     增加1.0   增加7.0
             按ILO标准计算的失业率             截至6月的三个月    5.6%      5.6%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)              +2.8%     +3.2%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)            +2.8%     +2.8% 
    0900 欧元区工业生产(较前月)                        6月       -0.2%     -0.4%
                       (较上年同期)                              +1.5%     +1.6%
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                         8月         --      负5.4
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              7月        正42      正40 
    
    8月13日(四)
    0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           7月终值       +0.2%     +0.2%
                            (较上年同期)                         +0.2%     +0.2%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    +0.3%     +0.3%
                                 (较上年同期)                    +0.1%     +0.1%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      7月终值       -0.5%     -0.1%
                                (较上年同期)                     +0.3%     +0.3%
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                   7月         --      -0.1%
                        (较上年同期)                               --      -6.1%
    
    8月14日(五)
    0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季)          第二季初值       +0.2%     +0.6%
    0600 德国GDP(较前季)                        第二季初值       +0.5%     +0.3%
                (较上年同期)                                     +1.5%     +1.1%
    0645 法国非农就业岗位(较前季)                   第二季         --       持平
    0800 意大利GDP(较前季)                      第二季初值       +0.3%     +0.3%
                  (较上年同期)                                   +0.5%     +0.1%
    0830 英国建筑业产出(较前月)                        6月       +1.9%     -1.3%
                       (较上年同期)                              +3.2%     +1.3%
    0900 欧元区GDP(较前季)                      第二季初值       +0.4%     +0.4%
                  (较上年同期)                                   +1.3%     +1.0%
    0900 欧元区HICP(较前月)                        7月终值       -0.6%      持平
                   (较上年同期)                                  +0.2%     +0.2%
               扣除食品与能源的HICP(较前月)                      -0.7%      持平
                                   (较上年同期)                  +1.0%     +0.8%
    
    8月17日当周
    
    8月17日(一)
    0900 欧元区贸易收支(亿欧元，未经季节调整)          6月         --    顺差188(完)

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