《美国上市公司业绩公布日程表》--8月10日至8月17日

CFTC报告：NYMEX原油期货1月17日持仓报告(表)

路透1月20日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月17日纽约商业期货交易所(NY MEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,179,122口) 631,537 166,859 761,640 677,537 1159908 2070714 2088407 108,408 90,715 较1月10日变动(未平仓合约：增加64,466口) 27,276 -3,840 35,909 6,043 23,014 69,228 55,083 -4,762 9,383