标题新闻：日本东京电力股价下跌逾3%，此前意外被剔除出日经400成份股指数

****澳新经济指标预测--5月9日-5月16日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.6% 5月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75%
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.6% 5月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75%
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 2300 韩国失业率 4月 -- 3.7% 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,303 5月10日(三) 0300 韩国L货供额 3月 -- +7.2% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 --
路透纽约5月8日 - 油价周一上涨，盘中交投震荡，受主要产油国的声明支撑。声明暗示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产行动将可能延长至2018年初。