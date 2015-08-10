标题新闻：日本东京电力股价下跌逾3%，此前意外被剔除出日经400成份股指数

国际油市：油价反弹，因OPEC提及将减产延至2018年初

路透纽约5月8日 - 油价周一上涨，盘中交投震荡，受主要产油国的声明支撑。声明暗示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产行动将可能延长至2018年初。