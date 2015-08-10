《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月10日

*工商时报：

--为加快产业升级转型，行政院长毛治国日前同意国发基金匡列200亿台币的预算，与民间合组成立〞并购投资基金〞，政府投资比率不逾三-四成，基金规模约700-800亿台币，搭配银行融资财务杠杆，可望引爆1,500-2,000亿台币的投资商机。

--因应景气低潮期、且银行融资愈来愈难，最近大型建商纷纷发行公司债，累计至8月上旬为止，已有六家建商送件申请发债、金额约87.2亿台币，较去年全年57.8亿暴增逾五成。大型建商发债意愿大增，除可提高自有资金水位外，也可借新还旧、或降低利率负担。

--中央银行表示，因应目前资金过剩情况，14天期定存单暂订会到期续发，因此本周五原则上还是会再发行，未来则视银行资金调度需求变化再做调整。

*经济日报：

--行政院提前出手生产力4.0方案，九年内要让四成制造业产值、五万家厂商跨入4.0阶段。据了解，初估政府九年内将砸下360亿台币，但不排除将再加码，台湾将积极抢搭第四次工业革命列车。

--大陆最近对台资企业释出多处跨境人民币贷款优惠，银行不必登陆设点、透过国际金融业务分行（OBU）就可抢商机，尤其中小型银行大陆曝险不高，拓展空间大，18家曝险低于平均值的银行受惠最多。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。