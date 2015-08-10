《交易视点》基本面弱且资金续松，台债料续偏多--群益金鼎证券

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月10日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，台债上周先前反应美债利率走低而开低，十年券104/5期 在1.40%的关卡没有遭遇太多阻力便突破，且长券也有追价买盘，反观五年券104/9期 追价意愿依旧薄弱。在基本面疲弱与资金宽松下，台债殖利率持续偏多。104/9区间预估0.89-0.94%，104/5区间1.35~1.42%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”