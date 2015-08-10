《交易视点》基本面弱且资金续松，台债料续偏多--群益金鼎证券

路透台北8月10日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，台债上周先前反应美债利率走低而开低，十年券104/5期 在1.40%的关卡没有遭遇太多阻力便突破，且长券也有追价买盘，反观五年券104/9期 追价意愿依旧薄弱。在基本面疲弱与资金宽松下，台债殖利率持续偏多。104/9区间预估0.89-0.94%，104/5区间1.35~1.42%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)