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亚洲 | 2015年 8月 10日 星期一 08:25 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月10日

**上海证券报**

--永辉超市 披露定增预案，刘强东与孙加明控制的两家公司京东邦能和江苏圆周将出资43亿元人民币，认购其发行后股本的10%；双方同时签署战略合作框架协议，宣布京东 与永辉将建立联合采购机制，打通线上与线下，并合作探索零售金融服务。

**人民日报**

--沈阳市近日出台一系列机器人产业扶持政策，设立200亿元机器人产业发展基金，吸引各类社会资本，打造世界级机器人产业基地。(完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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