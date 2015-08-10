《中国报摘》--其他报纸重要消息8月10日

--永辉超市 披露定增预案，刘强东与孙加明控制的两家公司京东邦能和江苏圆周将出资43亿元人民币，认购其发行后股本的10%；双方同时签署战略合作框架协议，宣布京东 与永辉将建立联合采购机制，打通线上与线下，并合作探索零售金融服务。