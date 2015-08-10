《中国报摘》--其他报纸重要消息8月10日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--永辉超市 披露定增预案，刘强东与孙加明控制的两家公司京东邦能和江苏圆周将出资43亿元人民币，认购其发行后股本的10%；双方同时签署战略合作框架协议，宣布京东 与永辉将建立联合采购机制，打通线上与线下，并合作探索零售金融服务。
**人民日报**
--沈阳市近日出台一系列机器人产业扶持政策，设立200亿元机器人产业发展基金，吸引各类社会资本，打造世界级机器人产业基地。(完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”