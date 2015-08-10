《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月10日

路透香港8月10日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7519港元 ) 美股道琼工业指数周五收低-46.37,或-0.27%,报17373.38点.因7月就业报告强劲，小幅提升美国联邦 储备理事会(美联储/FED)在9月升息的机率。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 122.960 0.18 23560 9.532 -1.02 中国铝业 8.700 2.35 22371 2.698 -1.90 中国移动 64.970 1.33 166269 100.728 -0.17 中国人寿 18.390 1.32 81767 28.511 -0.48 中石油 93.480 -1.08 25087 7.246 -0.73 中石化 74.390 0.12 23186 5.767 -1.09 汇丰控股 <HSBC.K 45.490 -0.52 1132606 70.527 -0.74 中电信 54.770 0.68 10003 4.246 -0.57 中国联通 13.750 0.37 99465 10.659 -0.20 兖州煤业 5.670 4.23 16571 4.395 -1.67 华能国际 48.770 2.98 11911 9.452 -0.51 南方航空 51.070 -1.69 10107 7.918 0.35 东方航空 41.330 -1.05 4398 6.408 -0.04 中芯国际 4.440 1.60 3163 0.688 -0.24 （完）