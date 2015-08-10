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亚洲 | 2015年 8月 10日 星期一 08:19 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月10日

路透香港8月10日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7519港元      )
                                                                                                                                                                          
 美股道琼工业指数周五收低-46.37,或-0.27%,报17373.38点.因7月就业报告强劲，小幅提升美国联邦                                                                                 
 储备理事会(美联储/FED)在9月升息的机率。                                                                                                                             
                                                                                                                                                                          
 公司名称            ADR代码   收盘价      涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                 
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                        
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                    
 中海油                       122.960    0.18      23560             9.532      -1.02                                                                                     
 中国铝业                       8.700    2.35      22371             2.698      -1.90                                                                                     
 中国移动                      64.970    1.33     166269           100.728      -0.17                                                                                     
 中国人寿                      18.390    1.32      81767            28.511      -0.48                                                                                     
 中石油                        93.480   -1.08      25087             7.246      -0.73                                                                                     
 中石化                        74.390    0.12      23186             5.767      -1.09                                                                                     
 汇丰控股            <HSBC.K   45.490   -0.52    1132606            70.527      -0.74                                                                                     
 中电信                        54.770    0.68      10003             4.246      -0.57                                                                                     
 中国联通                      13.750    0.37      99465            10.659      -0.20                                                                                     
 兖州煤业                       5.670    4.23      16571             4.395      -1.67                                                                                     
 华能国际                      48.770    2.98      11911             9.452      -0.51                                                                                     
 南方航空                      51.070   -1.69      10107             7.918       0.35                                                                                     
 东方航空                      41.330   -1.05       4398             6.408      -0.04                                                                                     
 中芯国际                       4.440    1.60       3163             0.688      -0.24                                                                                     
 （完）

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