《香港报摘》--经济日报8月10日

**头版头条**

--中国经济下行，两大「新经济」龙头，腾讯 及阿里巴巴，市值合共已逾2.8万亿港元，将破天荒同于周三（12日）公布业绩。

**其他**

--第5批通胀挂鈎债券（iBond 5）今日起可在股票市场买卖，券商料有望见106港元，但首日或有不少投资者沽货套现，或需数日时间股价才能见高位。

--港银针对iBond 5认购期完结而释出的逾200亿元退款，推出人民币定存吸客。1个月存息最高达5厘，6个月亦有逾3厘，紧贴iBond回报。

--神州数码 公布，其间接全资公司将以40.1亿元人民币向内地上市的深信泰丰出售其IT产品分销业务，变相分拆IT分销业务于A股上市。

--华众车载 与华晨汽车工程研究院订立合作意向书，双方将共同研发新车型车联网技术及云平台技术。（完）

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