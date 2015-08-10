《香港报摘》--经济日报8月10日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--中国经济下行，两大「新经济」龙头，腾讯 及阿里巴巴，市值合共已逾2.8万亿港元，将破天荒同于周三（12日）公布业绩。
**其他**
--第5批通胀挂鈎债券（iBond 5）今日起可在股票市场买卖，券商料有望见106港元，但首日或有不少投资者沽货套现，或需数日时间股价才能见高位。
--港银针对iBond 5认购期完结而释出的逾200亿元退款，推出人民币定存吸客。1个月存息最高达5厘，6个月亦有逾3厘，紧贴iBond回报。
--神州数码 公布，其间接全资公司将以40.1亿元人民币向内地上市的深信泰丰出售其IT产品分销业务，变相分拆IT分销业务于A股上市。
--华众车载 与华晨汽车工程研究院订立合作意向书，双方将共同研发新车型车联网技术及云平台技术。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”