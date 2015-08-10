版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 10日 星期一 08:31 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--8月10日-8月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月10日(一)

香港--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley及香港金管局副总裁余伟文，将主持一项讨论不同国家采取宏观审慎政策措施经验的研讨会。

8月11日(二)

新加坡--日本财务大臣麻生太郎访问新加坡(至8月11日)，出席新加坡独立建国50周年活动。

8月12日(三)

墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告。

8月13日(四)

首尔--韩国央行举行货币政策会议(0100)。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议(0800)。

墨西哥城--墨西哥央行公布7月政策会议的会议记录(1400)。

布拉格--捷克央行理事会会议，但没有讨论货币政策议题的安排。

圣地亚哥--智利央行宣布利率决议(2100)。

8月14日(五)

布拉格--捷克央行公布8月政策会议的会议记录(0700)。

8月17日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐