中国个股：多只中海、中远系股票停牌，因正在筹划重大事项

****澳新经济指标预测--5月9日-5月16日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.6% 5月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75%
路透上海8月10日 - 中国主要综合航运企业--中国远洋 、中远航运 、中海集运 、中海发展 、及中海科技 上周六同时公告称，因正在筹划重大事项，且该事项尚存在不确定性，公司股票自8月10日开市起停牌。
“中远和中海量大航运央企拟于近日联合组建集团层面的的改革领导小组。”中国证券报援引媒体报导称。
针对上述传言，中海海盛 发布周一澄清公告指出，公司未收到第二大股东中国海运关于上述报导的通知，公司不存在上述媒体报导提及的相关整合事宜。
中证报报导并指出，自2004年中国南车和中国北车合并之后，外界对中远和中海两大航运央企合并一直存在预期。
中国远洋上周五收报11.36元，过去一个月累计上涨47%；中远航运上周五日收报14.25元，过去一个月累计上涨46%；中海集运上周五收报8.73元，过去一个月累计上涨41%。(完） (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.6% 5月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75%
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 2300 韩国失业率 4月 -- 3.7% 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,303 5月10日(三) 0300 韩国L货供额 3月 -- +7.2% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 --
路透纽约5月8日 - 油价周一上涨，盘中交投震荡，受主要产油国的声明支撑。声明暗示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产行动将可能延长至2018年初。