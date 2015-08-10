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亚洲 | 2015年 8月 10日 星期一 08:40 BJT

中国个股：多只中海、中远系股票停牌，因正在筹划重大事项

路透上海8月10日 - 中国主要综合航运企业--中国远洋 、中远航运 、中海集运 、中海发展 、及中海科技 上周六同时公告称，因正在筹划重大事项，且该事项尚存在不确定性，公司股票自8月10日开市起停牌。

“中远和中海量大航运央企拟于近日联合组建集团层面的的改革领导小组。”中国证券报援引媒体报导称。

针对上述传言，中海海盛 发布周一澄清公告指出，公司未收到第二大股东中国海运关于上述报导的通知，公司不存在上述媒体报导提及的相关整合事宜。

中证报报导并指出，自2004年中国南车和中国北车合并之后，外界对中远和中海两大航运央企合并一直存在预期。

中国远洋上周五收报11.36元，过去一个月累计上涨47%；中远航运上周五日收报14.25元，过去一个月累计上涨46%；中海集运上周五收报8.73元，过去一个月累计上涨41%。(完） (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
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