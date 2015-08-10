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亚洲 | 2015年 8月 10日 星期一 08:44 BJT

《全球汇市》美元持坚，良好的美国非农就业数据支持FED升息预期

欧元兑美元 约跌0.1%，至1.0959美元。

据路透测算和商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，由于美国近期公布的一系列经济数据表现稳健，提高对美联储将升息的预期，投机客持有的美元多仓升至6月初以来最高位。

8月4日止当周，美元净多仓增至327.7亿美元，此前一周为297.9亿美元。

与此同时，瑞郎兑美元 持平于纽约收盘水平，报0.9833瑞郎，上周五，美元/瑞郎最高涨至0.9885，为3月底以来最高位。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0953 1.0965 -0.11 -9.46 1.2097

美元/日圆 124.38 124.21 +0.14 +3.93 119.68

欧元/日圆 136.23 136.20 +0.02 -5.91 144.78

美元/瑞郎 0.9842 0.9833 +0.09 -1.00 0.9941

英镑/美元 1.5479 1.5495 -0.10 -0.60 1.5573

美元/加元 1.3148 1.3128 +0.15 +13.17 1.1618

澳元/美元 0.7390 0.7416 -0.35 -9.52 0.8168

新西兰元/美元 0.6599 0.6616 -0.26 -15.36 0.7797

澳元/日圆 91.920 92.110 -0.21 -5.96 97.750

新西兰元/日圆 82.080 82.180 -0.12 -12.04 93.310

英镑/日圆 192.53 192.46 +0.04 +3.30 186.38

澳元/新西兰元 1.1188 1.1186 +0.02 +6.87 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 许娜/刘秀红/白云; 审校 王丽鑫/张涛/张若琪)

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