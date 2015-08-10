《全球汇市》美元持坚，良好的美国非农就业数据支持FED升息预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
欧元兑美元 约跌0.1%，至1.0959美元。
据路透测算和商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，由于美国近期公布的一系列经济数据表现稳健，提高对美联储将升息的预期，投机客持有的美元多仓升至6月初以来最高位。
8月4日止当周，美元净多仓增至327.7亿美元，此前一周为297.9亿美元。
与此同时，瑞郎兑美元 持平于纽约收盘水平，报0.9833瑞郎，上周五，美元/瑞郎最高涨至0.9885，为3月底以来最高位。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0953 1.0965 -0.11 -9.46 1.2097
美元/日圆 124.38 124.21 +0.14 +3.93 119.68
欧元/日圆 136.23 136.20 +0.02 -5.91 144.78
美元/瑞郎 0.9842 0.9833 +0.09 -1.00 0.9941
英镑/美元 1.5479 1.5495 -0.10 -0.60 1.5573
美元/加元 1.3148 1.3128 +0.15 +13.17 1.1618
澳元/美元 0.7390 0.7416 -0.35 -9.52 0.8168
新西兰元/美元 0.6599 0.6616 -0.26 -15.36 0.7797
澳元/日圆 91.920 92.110 -0.21 -5.96 97.750
新西兰元/日圆 82.080 82.180 -0.12 -12.04 93.310
英镑/日圆 192.53 192.46 +0.04 +3.30 186.38
澳元/新西兰元 1.1188 1.1186 +0.02 +6.87 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 许娜/刘秀红/白云; 审校 王丽鑫/张涛/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”