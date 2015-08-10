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亚洲 | 2015年 8月 10日 星期一 08:42 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月10日-8月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月10日(一)

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1625)。

香港--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley和香港金管局副总裁余伟文主持一场关于不同国家宏观审慎政策经验的研讨会，Skingsley还将发表总结演说。

8月11日(二)

东京--日本央行公布7月政策会议的会议记录(2350)。

8月12日(三)

伯斯--澳洲央行副总裁洛威发表演说(1030)。

美国罗彻斯特--纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说(1230)。

8月13日(四)

法兰克福--欧洲央行公布7月政策会议的会议记录(1130)。

8月14日(五)

布里斯班--澳洲央行助理总裁肯特就“近期劳动市场的发展”发表演说(0215)。

8月17日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 李婷仪)

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