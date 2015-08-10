《全球重要经济事件一览表》--8月10日-8月17日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(除特别说明外，均为GMT时间)
8月10日(一)
亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1625)。
香港--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley和香港金管局副总裁余伟文主持一场关于不同国家宏观审慎政策经验的研讨会，Skingsley还将发表总结演说。
8月11日(二)
东京--日本央行公布7月政策会议的会议记录(2350)。
8月12日(三)
伯斯--澳洲央行副总裁洛威发表演说(1030)。
美国罗彻斯特--纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说(1230)。
8月13日(四)
法兰克福--欧洲央行公布7月政策会议的会议记录(1130)。
8月14日(五)
布里斯班--澳洲央行助理总裁肯特就“近期劳动市场的发展”发表演说(0215)。
8月17日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”