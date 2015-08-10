《台湾重要政经日程》--8月10日

=====================今日重要政经消息============================== 8/10(一) --13:30 台积电公布上月营收。 ===================================================================== 8/11(二) --12:30 央行标售两年期定存单，金额300亿台币。 8/13(四) --12:30 央行代财政部标售财104-7期国库券，数额250亿台币，期限91天期，8/14(五)发行。 8/20(四) --16:00 经济部公布7月外销订单，上月为年衰退5.8%。 --16:20 央行公布第二季经常帐，上季顺差220亿美元。 8/24(一) --08:30 主计总处公布7月失业率，上月为3.76%。 --16:00 经济部公布7月工业生产指数年变动率，上月为下跌1.35%。 9/4(五) --16:10 台湾央行公布8月底外汇存底。上月底为4,219.56亿美元。 *9/7(一 ) --16:00 台湾财政部公布8月出口数据，上月年跌11.9%。 9/8(二) --08:30 主计总处公布8月消费者物价指数，上月为下跌0.66%。 --12:30 央行代财政部标售104/12期公债，金额350亿台币，天期为10年期，9/11(五)发行。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)