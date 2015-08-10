《香港报摘》--信报8月10日

**头版头条**

--新鸿基地产 上周以高价夺得西铁元朗站上盖项目，区内即爆涨价及封盘潮，情况蔓延至屯门。有区内代理指出，多达20%放盘业主的叫价高于市价10%。

**其他**

--晨星（Morningstar）公布的环球基金投资者体验研究报告中，香港基金投资环境获得C评级，主要是收费高于平均水平，及部分资料披露未能达标，盖过监管及税制的强项。

--中国动力 日前宣布，与以色列创新科技公司PHINERGY合作，利用双方的电动能源技术，研发毋须充电桩充电的长途电动车，只须补充电解液便可再度启程。

--意大利名牌Prada 日前公布半年业绩，港澳地区表现持续不振。有报章报道，该品牌终于面对现实，决定调低超过八成产品在香港、澳门及中国地区的售价，下调幅度约一成。（完）

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