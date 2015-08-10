《香港报摘》--信报8月10日

****澳新经济指标预测--5月9日-5月16日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.6% 5月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75%
**头版头条**
--新鸿基地产 上周以高价夺得西铁元朗站上盖项目，区内即爆涨价及封盘潮，情况蔓延至屯门。有区内代理指出，多达20%放盘业主的叫价高于市价10%。
**其他**
--晨星（Morningstar）公布的环球基金投资者体验研究报告中，香港基金投资环境获得C评级，主要是收费高于平均水平，及部分资料披露未能达标，盖过监管及税制的强项。
--中国动力 日前宣布，与以色列创新科技公司PHINERGY合作，利用双方的电动能源技术，研发毋须充电桩充电的长途电动车，只须补充电解液便可再度启程。
--意大利名牌Prada 日前公布半年业绩，港澳地区表现持续不振。有报章报道，该品牌终于面对现实，决定调低超过八成产品在香港、澳门及中国地区的售价，下调幅度约一成。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.6% 5月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75%
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 2300 韩国失业率 4月 -- 3.7% 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,303 5月10日(三) 0300 韩国L货供额 3月 -- +7.2% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 --
路透纽约5月8日 - 油价周一上涨，盘中交投震荡，受主要产油国的声明支撑。声明暗示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产行动将可能延长至2018年初。