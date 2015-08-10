基金产业：对冲基金增持美国原油多仓，尽管油价跌跌不休

路透8月9日 - 周五的交易数据显示，对冲基金和其他大型投机客于七周以来首次提高对美国原油的看多押注，尽管大多数交易商和投资者担心原油需求趋疲，供应却增加的状况。

全球原油期货过去六周下跌了四分之一。美国夏季驾车出游高峰期即将结束，炼厂维护期即将展开，这暗示汽油需求将减少，原油库存将增加。

美国采油活跃钻机数增加，中东产油国原油日产量创纪录高位，也加剧了供应过剩忧虑。

但美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，8月4日止当周，包括对冲基金在内的大型基金公司纷纷提高对美国原油期货和期权的看多押注，为6月中旬以来首次。

而就在一周前，大型基金持有的美国原油净多仓还接近五年低点。

一些交易商称，最新的CFTC数据体现了与市场现实脱节的情形，因为所有迹象表明，由于供大于求的局面持续，美国原油和全球指标布兰特原油期货均将跌破2015年年内低点。

“这些情况告诉我，油市的抄底者没有汲取教训，”纽约的能源对冲基金Again Capital的原油交易员和合伙人John Kilduff说。

“再次出现许多人扭头杀入市场的情形，说‘见底了’，并想做多原油。但我认为油价还有更多下跌空间。”

美国原油期货 周五触及逾四个月低点43.80美元，比2015年低点高出不到2美元。

布兰特原油期货 跌至逾六个月低点48.45美元，比年内低点高出约3美元。

一些分析师称，原油净多仓增加可能是因为一些交易商担心油价经历数周下跌后恐出现技术性反弹，因而缩减空仓。