全球金市：金价下滑，因乐观美国就业数据暗示美联储9月升息在望

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国7月非农就业岗位增加21.5万个，薪资增长继上月意外停滞后出现反弹，失业率持稳在七年低点5.3%。这是经济改善的迹象，可能为美联储9月升息打开大门。
5月和6月就业岗位上修后累计再增加1.4万个。分析师称，该报告“轻而易举地消除了美联储9月升息面临的障碍”。
中国正面临越来越大的压力，要求进一步实施经济刺激，此前周末公布的数据令人失望，显示7月份工业生产者出厂价格(PPI)再度大幅下滑，出口也意外减少。
中国7月末外汇储备余额3.65万亿美元，环比减少425亿美元，为3月以来最大月度降幅；官方储备资产中黄金储备的价值从624亿美元降至592.4亿美元。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的持仓量继续下滑，上周五时触及2,147万盎司，为2008年9月以来最低。
南非矿业协会表示，代表黄金矿业工人的所有工会已经拒绝矿商提出的最终加薪提案。(完)
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(编译 王丽鑫/王兴亚；审校 郑茵/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”