《交易视点》台债殖利率短线跌幅已深，可能利多钝化--元大宝来证

路透台北8月10日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾本周五将公布GDP第二次公布值及二年定存单与91天国库券标售，前一礼拜的GDP数据持续在市场发酵，让债市不断向下突破，但短线上跌幅已深，对于利多消息可能会出现钝化状况，获利了结卖压出场推升殖利率，观察重点在于弹幅，预估本周十年券104/5期 成交区间在1.35%-1.45%，五年券104/9期 则在0.90%-0.95%。

本周美国公债市场将有新筹码供应，可能让公债殖利率承受压力，而在本周五之前较无重要经济数据公布，等待周五的工业生产、消费者信心及PPI数据来推估FED对于9月升息的想法，除了美国经济数据之外，大宗商品价格走势是另一项影响债市的主因，目前商品价格跌势仍未看到止跌讯号，将持续观察原物料状况。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)