金属期市：伦铜持于六年低位附近，受累于中国需求疲弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国海关周六称，7月未锻轧铜及铜材进口350,000吨，与上月持平。
中国正面临越来越大的压力，要求进一步实施经济刺激，此前周末公布的数据令人失望，显示7月份工业生产者出厂价格(PPI)再度大幅下滑，出口也意外减少。
美国7月非农就业岗位增长稳健，薪资增长继上月意外停滞后出现反弹。这是经济改善的迹象，可能为美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月升息打开大门。
南美南锥体地区周末遭狂风暴雨袭击，对最大铜出口国--智利的海岸线造成严重影响，并导致该国部分矿场提前暂停作业。
全球最大铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)周六称，旗下Salvador矿场遭罢工工人破坏，有关结束近三周抗议活动的谈判暂停。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/刘秀红；审校 张荻/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”