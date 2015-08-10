版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 10日 星期一 09:33 BJT

金属期市：伦铜持于六年低位附近，受累于中国需求疲弱

中国海关周六称，7月未锻轧铜及铜材进口350,000吨，与上月持平。

中国正面临越来越大的压力，要求进一步实施经济刺激，此前周末公布的数据令人失望，显示7月份工业生产者出厂价格(PPI)再度大幅下滑，出口也意外减少。

美国7月非农就业岗位增长稳健，薪资增长继上月意外停滞后出现反弹。这是经济改善的迹象，可能为美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月升息打开大门。

南美南锥体地区周末遭狂风暴雨袭击，对最大铜出口国--智利的海岸线造成严重影响，并导致该国部分矿场提前暂停作业。

全球最大铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)周六称，旗下Salvador矿场遭罢工工人破坏，有关结束近三周抗议活动的谈判暂停。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/刘秀红；审校 张荻/王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐