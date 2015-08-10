《香港报摘》--其他报纸重要消息8月10日

**明报**

--卓智控股 公布，与母公司珠海国企华发集团及庄臣BVI，合共斥资2.29亿港元，其中包括卓智支付763.8万港元，向本地清洁灭虫公司庄臣两名创办人收购90%股权，两人分别套现逾亿港元，作价相当于近6倍市盈率。

**星岛日报**

--停牌逾三个月的台和商事 公布，获台湾前首富郭台铭旗下的鸿海集团入主。

--两个多月前还大力推动银行月月查二按（物业本身已在银行或贷款机构做按揭，但业主透过该物业再申请贷款）的金管局，近期似乎放慢了手脚，暂仍未催逼银行采取行动。不过，据悉恒生银行 已着手研究，向潜在风险较高的按揭个案每月检查可有违规二按，并选出了一批按揭“验身”，最终有客户遭加按息。

**苹果日报**

--新濠博亚联席主席何猷龙在逆市下扩张，“我们都习惯了，每一次开一个大的地标式度假酒店，市场一定不会好”。他明言回本期会较长，而假如政府最终不批出400张赌枱予新濠影滙，势令回本期延后。（完）

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