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亚洲 | 2015年 8月 10日 星期一 09:22 BJT

《汇市简讯》欧元/美元下滑，美元在亚市吸引买兴

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* 美元全面吸引买兴，纽约尾盘曾下跌，因美元多头获利了结

* 欧元/美元跌破1.0955左右的小时图支撑位

* 下一支撑位在1.0931，为美国公布非农就业数据后1.0855-1.0978走势38.2%回档位

* 1.0990之前美国帐户有较高卖兴

* 亚市交投清淡，因新加坡适逢假期(完)

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全部现汇报价 (编译 王丽鑫；审校 许娜)

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