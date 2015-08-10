《汇市简讯》欧元/美元下滑，美元在亚市吸引买兴

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美元全面吸引买兴，纽约尾盘曾下跌，因美元多头获利了结
* 欧元/美元跌破1.0955左右的小时图支撑位
* 下一支撑位在1.0931，为美国公布非农就业数据后1.0855-1.0978走势38.2%回档位
* 1.0990之前美国帐户有较高卖兴
* 亚市交投清淡，因新加坡适逢假期(完)
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全部现汇报价 (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”