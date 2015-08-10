台湾债市：五、10年殖利率双创逾两年低位，因股市跌与GDP料下修

路透台北8月10日 - 台湾五、10年公债殖利率周一早盘双创逾两年低位。交易员表示，因股市开盘表现疲弱，且市场认为主计总处料将下调今年经济成长率预估值。

但随着股市跌幅缩减，债市殖利率未再进一步向下。交易员认为，五年公债殖利率已接近28天央行存单利率，除非央行减少28天存单冲销量，并扩大低利率的14天期存单发行，否则五年债殖利率再向下空间有限。

〞(五年券殖利率)愈往下愈来困难，除非出现14天(定存单)取代28天，否则极限就是0.87%。〞一位票券商交易员说。

另一证券商交易员也指出，依过去历史经验，除非央行降息，否则28天期定存单利率还是会维持在0.87%水准不动。近期央行续发利率仅0.50%的14天期存单，与28天存在不合理的利差。因此只要央行降低28天的冲销量，并增发14天期，也代表进一步宽松讯息的释出。

台湾主计总处将于周五公布第二季国内生产总值(GDP)修正值，一般预料，将会下修今年GDP成长预估值。此前主计总处已在5月将今年经济成长率下修0.5百分点至3.28%。

五年券104/9 殖利率盘初一度创0.8990%逾两年低位，前低在2013年5月10日的0.8720%;10年券104/5 殖利率则来到1.3733%，前低在6月19日的1.3530%。

本地时间10:21，台湾股市加权指数 下跌0.33%，报8,414.28点。

交易员预估，今天五年券104/9殖利率波动区间暂看0.890-0.915%；10年券104/5殖利率则在1.37-1.395%。

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