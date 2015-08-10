港报社评：弃积极不干预，须蓝图与公信--经济日报8月10日

特首梁振英强调在发展经济上，港府必须放弃过时的积极不干预思维。面对新形势，港府确应有所作为，但前提是要有足够的经济与产业研究，更要赢得公信力，才能免草率及争拗。

坚实产业研究，避免头脑发热

梁振英指香港面对日益激烈的国际竞争，港府在发展经济方面必须放弃过时的积极不干预思维，要适度有为地引导和配合企业。

其实，政府适度干预在全球并不罕见，除了明显如内地或新加坡，即使执资本主义牛耳的美国，政府对经济亦有指导，例如正改变美国经济面貌以至地缘政治的页岩油，其技术发展正是在华府长期的扶助中成熟的。

何况，本港经济离不开内地，内地实行规划经济，正草拟第十三个五年规划，香港尤其港府若不积极参与，本港经济非但不能把握机遇，更可能白白将契机送予邻近城市，变相自我边缘化。更不要说在区域竞争中，香港须与广东作出政策、软硬件上的合作。

因此，港人其实并不反对政府适度有为，问题是港府作好准备了吗？此最少有两方面。

其一，充足而坚实的经济与产业研究。港府要在推动本港经济发展上有作为，那本港经济在那些方面有现行与潜在优势？应集中力量在甚么行业？在区域经济上有甚么优势互补？能否及如何配合内地第十三个五年规划？在政策扶助上，是提供土地？税务优惠？资金资助？政府采购抑或其他方式？力度多大？监管上又如何拆墙松绑？

港府过去并未见有坚实的产业研究，如中药港等项目多无疾而终，虽亦有成功个案，但除金融相关如发展资产管理业等外，似乎只有红酒港。港府推动产业，切忌头脑发热，要避免空折腾，须先做好研究工作。

其二，港府要赢取公信。本港不像内地或新加坡，政府决定了扶助甚么产业，就能放手大干。产业政策必定涉及政策倾斜与公共资源，必然引起公众关注，港府过去其实亦有推动产业发展的个别情况，例如数码港，却不断惹来官商勾结、利益输送的质疑。

高透明迎监察 避免政治折腾

以现时本港的社会气氛与港府民望，推行产业政策势引起更多注视、监察以至质疑。港府在行事上就更要做到高透明度、开诚布公，更要避免图方便而绕过公众监察，否则恐怕政策未成功已先沦为政治争拗，图快反慢甚至胎死腹中。

要发展本港经济，港府确要有所作为，但必须跨过产业研究与公信力两个关口。

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