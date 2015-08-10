港报社评：处理民生不宜脑僵化--信报8月10日

立秋之日香港迎来一百三十年来最热的高温，天文台前日录得破纪录的摄氏三十六点三度。炎炎溽暑有机会影响健康，东涌就有一位六十一岁男子怀疑不堪酷热天气而在街头中暑晕倒。由于事主晕倒的地点邻近北大屿山医院，与医院正门仅约三十米距离，途人见状立即向医院职员求助。可是，不太合理的情况出现了，原本由事发地点徒步前往急症室的路程只需五分钟，最后枉费了至少二十分钟，才透过相对迂回的路程抵达急症室，心脏停顿的事主经抢救后情况危殆，再转送玛嘉烈医院医治，惜延至昨日凌晨不治。

急症室近在咫尺，为什么抢救的时间却未能做到争分夺秒？据了解，当时确有医院职员立即前往查看，甚至有人推着一张病床到达现场，奈何事主不省人事，没有受过正规训练的职员不敢贸贸然移动对方，训练有素的医护人员则迟迟不见踪影。到头来，昏迷的事主躺在炙热的地上等待救援，最终由「接报赶至」的救护车将他送到急症室。

北大屿山医院发言人事后解释，该院接获途人通知后，保安员即往现场，并通知急症室派员协助，亦联络消防处救护车控制中心；当急症室医护人员徒步跑往现场途中，刚巧一辆救护车率先到达，将病人送到急症室，因此医护人员折返急症室准备救人。院方又称，会在两星期内向医管局提交报告，并将个案转交死因庭跟进。食物及衞生局局长高永文回应事件时表示，急症室的医护人员花了几分钟时间准备急救工具才出发，所以刚巧经过现场的救护车比医护人员早到一步。

如此事件不禁让人想起二○○八年的惨痛个案，当年五十七岁的运输公司东主杨德祥在明爱医院门外心脏病发，有人向医院求助，职员竟然「按照既定程序」要求对方「打九九九报警」，最终事主受到一定程度的延宕，由救护车送抵明爱急症室之后死亡，社会各界怒斥院方「见死不救」。汲取了昔日的教训，医管局目前的守则订明，所有当值职员应尽力向要求紧急医疗援助人士提供一切合理帮助，若在医院邻近范围接获紧急求助要求，职员应立即评估情况，并以特定电话号码等方法通知指定人员，让他们或医疗应变小组尽快到场救人。

遇事打九九九报警无疑是最合乎程序的做法，问题是，突发事件能不能灵活变通？公平一点说，如果北大屿山医院当时确有医护人员徒步跑往现场尝试救人，已经算是不再拘泥于僵化的程序，避免重蹈明爱医院的覆辙，不过其应变速度始终略嫌不足。而且各医院是否都应该有一套预早准备就绪、随时可以马上带离急症室使用的急救工具呢。

谈到灵活变通，最近受到台风苏迪罗蹂躏的台湾展现了良好示范。位于台北市南京龙江路口附近的两个邮筒，暴风吹袭之下受到掉落的招牌砸歪，扭曲脖子似的逗趣模样被形容为「史上最萌的邮筒」，吸引民众争相合照。中华邮政灵机一触，决定将这两座邮筒「原地保留」，并且规划成观光景点，设立告示牌，作为苏迪罗横扫台湾的见证，未来不排除发行相关纪念品。中华邮政没有墨守成规的破格做法，获得民众普遍叫好。

反观香港，没有受到苏迪罗严重威胁，路政署却决定将港岛西半山般咸道四棵生态独特的石墙树全部斩除。该处原有六棵细叶榕，其中一棵于上月二十二日塌下，路政署安排树木专家检测其余五棵树，当日移除一棵，专家认为其余四树无即时危险，但到头来当局照斩不赦。此举受到环保团体指摘为「杯弓蛇影」、「惊弓之鸟」，以及「斩脚趾避沙虫」。虽然树木办昨晚回应，路政署发现石墙出现新裂痕，古树有不稳和恶化迹象，为安全计才从速移除，但这事后的解释仍难释除公众质疑，毕竟当局处事的官僚作风，太深入民心了。

若说民生无小事，政改方案被否决之后，特区政府专注于民生事项，那么官员们必须牢记，处理民生问题不宜僵化，拍脑袋式的判断要不得，而且在推动和执行各项政策措施时，事先的谘询和事后的交代，都要切戒粗疏轻忽，以免事倍功半。

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