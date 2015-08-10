更新版 1-台湾气象：苏迪勒台风造成七人丧生，农损逾6.3亿台币

(更新伤亡及农损统计)

路透台北8月10日 - 中度台风“苏迪勒”(SOUDELOR)上周侵袭台湾，根据消防署周一最新资料，苏迪勒台风已造成七人丧生及五人失踪，逾400人受伤；此外台风也已造成农林渔牧业等损失续攀升逾6.3亿台币。

根据消防署资料，苏迪勒台风本次侵袭台湾也造成包括土石流灾情，至周一上午统计为止还有逾6,200户停水、停电事件和建物毁损，目前已由地方政府处理。

而农委会最资料也显示，在农业等受损的情况中，以花莲县为最严重共达逾1.34亿台币，台南市逾1.24亿台币次之，高雄市则损失7,913万台币。其中受损农作物为香蕉、文旦柚、番石榴等。

台湾中央气象局亦已于周日(9日)8时30分解除了苏迪勒的台风警报。