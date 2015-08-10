更新版 1-台湾气象：苏迪勒台风造成七人丧生，农损逾6.3亿台币

****澳新经济指标预测--5月9日-5月16日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.6% 5月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75%
(更新伤亡及农损统计)
路透台北8月10日 - 中度台风“苏迪勒”(SOUDELOR)上周侵袭台湾，根据消防署周一最新资料，苏迪勒台风已造成七人丧生及五人失踪，逾400人受伤；此外台风也已造成农林渔牧业等损失续攀升逾6.3亿台币。
根据消防署资料，苏迪勒台风本次侵袭台湾也造成包括土石流灾情，至周一上午统计为止还有逾6,200户停水、停电事件和建物毁损，目前已由地方政府处理。
而农委会最资料也显示，在农业等受损的情况中，以花莲县为最严重共达逾1.34亿台币，台南市逾1.24亿台币次之，高雄市则损失7,913万台币。其中受损农作物为香蕉、文旦柚、番石榴等。
台湾中央气象局亦已于周日(9日)8时30分解除了苏迪勒的台风警报。
台湾主计总处此前公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.66%，是连续第七个月下跌。主计总处并表示，可能下修今年全年的消费者物价指数预估。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良/曾祥进)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.6% 5月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75%
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 2300 韩国失业率 4月 -- 3.7% 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,303 5月10日(三) 0300 韩国L货供额 3月 -- +7.2% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 --
路透纽约5月8日 - 油价周一上涨，盘中交投震荡，受主要产油国的声明支撑。声明暗示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产行动将可能延长至2018年初。