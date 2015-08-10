港报社评：摆脱政争重发展，把握机遇有作为--文汇报8月10日

行政长官梁振英接受新华社专访时表示，香港已花两年搞政改，现在必须转移精力到经济民生上，惟主要受制于立法会反对派拉布，香港发展脚步仍被拖慢。事实上，香港近年政争太盛，有利经济民生的政策遭到拉布狙击，竞争优势日益被削弱，受害的是全体港人。目前国家全面深化改革，推出「一带一路」等一系列重大战略，给香港带来宝贵机遇。香港市民应支持特首和特区政府开拓进取，把握机遇，有所作为，提升香港竞争力，既造福港人，又为国家富强昌盛作出新贡献。

香港近年过于政治化，议会拉布无日无之。过去几年，特区政府所提出的财政预算案几乎都要拖到最后一刻才能过关，多次导致「财政悬崖」。香港目前最大的问题是住房紧张，政府提出的新界东北发展计划，是解决房屋问题的重要途径，却遭到重重阻力。讨论了3年的创新科技局，也因立法会的拉布议而不决，拨款始终未获通过，香港的创新发展明显落后于竞争对手。本来，通过政改方案，落实普选特首，有利提升政府民意支持度，提高施政效率，可惜也被反对派綑绑否决，民主政制原地踏步，白白浪费了两年时间。

梁振英指出，政改之后，香港要专注发展经济民生。这是抓住关键，切中要害。香港经不起没完没了的政争折腾。周边地区都在谋发展，香港需要急起直追，但少数政党政客为反对而反对，把经济民生问题政治化，内耗不止，将香港拖入沉沦的困局。广大市民必须高度重视梁振英的提醒，大声向政客的干扰说不，让特区政府可以凝聚各界的智慧和力量，加快香港的经济民生发展，为市民办实事、谋福祉，让香港后来居上，重拾竞争力。

香港过去长期奉行「积极不干预」政策。时移势易，全球经济一体化之下，竞争日趋激烈，各国各地无不审时度势，大力扶持符合自己的优势产业，促进经济持续稳健增长。新加坡监于发展空间有限，早在上世纪90年代，就以新加坡政府名义，在中国建立苏州工业园，并举国之力全力以赴，取得空前成功。新加坡李显龙总理表示：「苏州工业园是新中之间最重要和值得骄傲的合作项目。」近年韩国创意文化产业异军突起，「韩风」吹遍全球，韩国政府投入大量的资金和精力居功至伟。参考竞争对手的成功经验，香港更加需要勇于突破旧思维框框，以政府「有形之手」，科学引导、扶助企业发挥优势，开拓市场，争取新发展。

香港发展充满机遇、潜力巨大。目前国家落实亚投行、「一带一路」、自贸区等重大战略，香港具有「一国两制」的优势，拥有大量熟悉内地和国际情况的金融、管理、法律人才，拥有完善成熟的法律、金融体系，只要扮演好内地与世界接轨的「超级联系人」角色，香港的前途仍然一片光明，港人应对未来充满信心。

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