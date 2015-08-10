亚洲金融：马币接近17年低点，马来西亚外储规模跌破1,000亿美元关口

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡8月10日 - 马来西亚马币(林吉特)周一仍接近17年低点，此前的报导显示，马来西亚的外汇储备规模降至1,000亿美元关口下方，激起市场对马币能否经受住更多政局动荡和大宗商品下跌冲击的疑虑。
0109GMT时，马币兑美元 持于3.9245，上周五收报3.9220。
马币周五触及3.9280，创1998年9月2日以来最低，当年9月3日马来西亚实施本币盯住美元汇制，在金融危机期间为本币划定了一条底线。后来该国在2005年取消了盯住美元的汇制。
周五央行数据显示，7月31日马来西亚的外储规模降至967亿美元，7月15日为1,005亿美元。(完)
(编译 白云; 审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”