亚洲金融：马币接近17年低点，马来西亚外储规模跌破1,000亿美元关口

路透新加坡8月10日 - 马来西亚马币(林吉特)周一仍接近17年低点，此前的报导显示，马来西亚的外汇储备规模降至1,000亿美元关口下方，激起市场对马币能否经受住更多政局动荡和大宗商品下跌冲击的疑虑。

马币周五触及3.9280，创1998年9月2日以来最低，当年9月3日马来西亚实施本币盯住美元汇制，在金融危机期间为本币划定了一条底线。后来该国在2005年取消了盯住美元的汇制。