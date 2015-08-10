券商观点：中国央行货币政策总纲仍偏宽松，但总量层面放松可能性小--中信

路透北京8月10日 - 针对中国央行周五发布的二季度货币政策执行报告，中国中信证券最新报告指出，下阶段货币政策的总纲仍是偏宽松，但央行在总量层面进一步放松的可能性较小，更大概率通过制度建设打通不同市场、强化传导效率，以短端低利率带动长端曲线。

报告指出，央行高度关注实体融资成本下行的问题，短端无风险利率已处于很低水平，而受制于高收益基础资产供给和债务置换计划，中长端利率依然偏高。但贷款定价从6月份开始下行，理财收益亦连续下降，显示中长端利率已经开始下行，并最终将传导至长端资产，带动社会融资成本有效下行。

“股灾后资本市场配资和打新规模明显收缩，高收益资产供应下降；同时稳增长角度长期定向资金供应力度加大，是长端利率下行原因所在。”报告称。

报告并称，央行指出新增长点和投资领域不足使得货币政策传导效率下降，这解释了当前“财政积极、货币稳健”的政策取向。预计央行在政策选择过程中仍然会更多服从实体经济需要；考虑到当前实体经济整体偏弱，下阶段货币政策的总纲仍是偏宽松。

**以下为中信证券对央行报告的评论全文**

1、对经济定调：形势尚可，直面“老矛盾和新挑战”

（1）报告对中国经济形势的判断总体中性，承认结构调整带来的短期下行压力，也寄望结构调整带来的中长期可持续增长。

央行认为短期有利因素包括：1）货币政策更加从容，流动性充裕、利率低位稳定、社会融资成本下行；2）调查显示预期有改善迹象，包括出口订单、国内订单、居民收入信心和未来就业指数等。

中期内，央行仍然寄望两条主线：1）“大众创业、万众创新”激发微观活力；2）经济战略启动，包括“一带一路”、“京津冀”和“长江经济带”等。

（2）央行将经济中存在的困难概括为“老矛盾”和“新挑战”。国际方面，央行主要关注货币汇率波动和资本流动的不确定性；国内方面，央行认为经济对投资和政策的依赖仍然较大，内生增长动力缺失，金融创新使金融体系波动风险加大等。央行特别指出，新增长点和投资领域不足，使得货币政策传导效率下降；我们认为这可能解释了当前“财政积极、货币稳健”的政策取向。

2、货币政策思路：猪周期无碍宽松总纲，工作重心可能在强化传导

（1）央行明确指出物价总水平有条件保持低位运行，货币政策不会针对个别商品（猪肉）价格变化进行调整，这是对宽松货币环境从自上而下的层面给予的肯定。我们认为，尽管货币政策的表述是“稳健”，但“更加注重松紧适度、及时进行预调微调”的说法，表明在政策选择过程中仍然会更多服从实体经济需要；考虑到当前实体经济整体偏弱，下阶段货币政策的总纲仍是偏宽松。

（2）在此基础上，央行也指出货币政策的两项约束：

1）Q1报告中曾经指出“在投资率已处高位和债务约束增强的情况下进一步扩张空间有限，且持续增长的债务规模导致大量资源用于归还和维系债务，容易使宏观经济产生内生的紧缩效应”；

2）Q2报告以专栏形式探讨货币政策传导效率问题，央行认为当前长端利率钝化是受到了“软约束机制”、“地方债务置换”和“新股发行机制”等外部因素的扰动。据此我们判断，央行在总量层面进一步放松的可能性较小，更大概率通过制度建设打通不同市场、强化传导效率，以短端低利率带动长端曲线。

3、利率趋势：期限利差处于高位，长端利率开始下行

（1）报告高度关注实体融资成本下行的问题，从数据看短端无风险利率已经处于很低水平：2015年6月同业拆借和质押式回购加权利率1.44%/1.41%，带动1年期国债收益率也下行到较低水平；但中长端利率停留高位，致使期限利差达到186BP（10年期国债-1年期国债），较2014年末扩大150BP。

中长端利率偏高的原因，一方面在于高收益基础资产供给（主要来自于资本市场繁荣，包括优先级配资、打新等），另一方面在于地方政府债券的集中供应（债务置换计划）。

（2）当前，我们观察到长端利率开始下行，原因在于：1）股灾后资本市场配资和打新规模明显收缩，高收益资产供应下降；2）稳增长角度长期定向资金供应力度加大。

从数据看，至少有两项数据显示长端风险利率下行趋势：1）贷款定价在6月出现下行，加权贷款平均利率在6月降至6.04%，较3月降幅达52BP，不仅体现了降息重定价的影响，事实上还有银行贷款定价主动下行的影响（体现在加权平均浮动比率低于4月和5月）；2）商业银行理财收益率在5-8月连续下降，1个月期理财收益率降幅自4月高点回落65BP。我们上述两项利率进入实质性下行通道，最终将传导至长端资产，带动社会融资成本有效下行。

4、投资策略：主线逻辑不改，优质金融资源价值重估

股市风波不改“债务风险化解+业务模式转型”。我们认为，股市流动性风波逐渐平稳后，机构投资者配置行为和风险意识将发生颠覆性变化，价值投资策略将被更多投资者选择，低估值、高流动性板块的投资吸引力增加。

部分投资者担忧金融改革进程可能会由于股市流动性风波而放缓，我们认为：a）金融创新步伐可能会有所减缓，可能主要是针对交易性金融产品和衍生金融产品，并且主要是存在监管真空的领域；b）以提升金融效率为背景的改革正在自下而上发生，包括银行业的管理转型、业务转型和客户转型，也包括银行的互联网金融发展，这是现代经济和金融企业发展的必然趋势；c）法律层面的《证券化》和《商业银行法》仍在积极推进修订，自上而下的制度改革仍将积极推进。

因此我们认为，银行板块的长期债务风险稳步化解的逻辑并未破坏，上市银行业务模式转型的逻辑也仍然成立。短期而言，上市银行步入中报期，预计业绩增速稳定显示上市银行经营能力优异，符合我们对于金融2.0时代上市银行是中国最优质金融资源的判断。