更正-港股业绩：理文造纸中期净利升近23%，料下半年营运环境续改善（8月10日）

(更正：公司首席执行官名字为李文＂斌＂，非李文＂彬＂)

路透香港8月10日 - 在销售量及每吨产品净利上升带动下，中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司 上半年净利按年增长22.7%，管理层预期，随着广东省政府上半年关停部份造纸生产线，加上下半年为传统旺季，对下半年的业务表现看好。

截至6月底止上半年，理文造纸的净利为11.2亿港元，创公司历来最佳的半年业绩；期内每股盈利0.2403港元，去年同期为0.1946港元。

与内地不少工业生产行业一样，过去两年造纸业亦受到产能过剩的冲击，不过理文造纸首席执行官李文斌在业绩发布会上称，过去半年广东省政府很大地度地关停一些小造纸厂，数量达230万吨，其中200万吨为牛卡纸。

＂广东省在关停这些造纸厂后，（市场）利润空间和市况都有好大好转，形成我们过去六个月的盈利增长。＂他称。

该公司上半年的总销售量为268万吨，其中1.16万吨为新产品卫生纸；每吨产品净利润升至417港元（只计箱板纸为411港元，去年底为384港元）。理文造纸财务总监张国强称，预计全年的销售量约550-560万吨。

李文斌表示，公司在广东省关停过剩产能后曾每吨提价150-200港元，料下半年维持稳定，而下半年因有多个主要节日对包装用纸的需求较大，所以对下半年的生意表现仍看好。

理文造纸去年底向大股东收购卫生纸业务，上半年已有少量投产，四条生产线全数投产后产量可达13.5万吨。公司计划今年第四季在市场推出自家品牌＂亨奇＂卫生纸。李文斌称，由于卫生纸的主要原材料竹浆由本身于重庆的木浆厂生产，因此可以降低成本，以及稳定原材料供应。

他并指出，随着卫生纸生产线及一条在越南的造纸生产线相继于今年末及明年首季投产后，公司的投资高峰期将暂告一段落，预计明年的资本开支将由今年的30亿港元大幅降至13亿港元。

理文造纸今天收盘升4.17%，报5港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)