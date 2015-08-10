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亚洲 | 2015年 8月 10日 星期一 10:34 BJT

澳新汇市：澳新货币对近期反弹展开整固，美联储升息前景带来阴霾

上周澳元走高是因为，澳洲央行对经济更加乐观，并且未像以前那样呼吁本币进一步贬值。

不过仍存在很多不利因素，全球大宗商品价格承压，而美联储在下月升息的可能性看来更大了。

“我们预计澳洲央行将在一段时间内维持利率在纪录低位，”瑞银集团分析师George Tharenou称。

“加上我们的美国同事认为美联储将可能在9月开始升息，我们预计到2015年底澳元进一步贬值至0.70美元。”

新西兰元 持于0.6600美元略上方，上周五出现一波空头回补涨势。

“新西兰元的趋势走向仍偏向下档，但鉴于市场已很好消化了新西兰数据疲弱和美国数据强劲的因素，短期内进一步下跌将需要新的诱因，”澳新银行分析师称。(完)

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(编译 许娜/王兴亚；审校 白云/郑茵)

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