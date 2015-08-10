澳新汇市：澳新货币对近期反弹展开整固，美联储升息前景带来阴霾

不过仍存在很多不利因素，全球大宗商品价格承压，而美联储在下月升息的可能性看来更大了。

“我们预计澳洲央行将在一段时间内维持利率在纪录低位，”瑞银集团分析师George Tharenou称。

“加上我们的美国同事认为美联储将可能在9月开始升息，我们预计到2015年底澳元进一步贬值至0.70美元。”

“新西兰元的趋势走向仍偏向下档，但鉴于市场已很好消化了新西兰数据疲弱和美国数据强劲的因素，短期内进一步下跌将需要新的诱因，”澳新银行分析师称。(完)