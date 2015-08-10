澳洲经济指标总览--8月10日

****澳新经济指标预测--5月9日-5月16日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.6% 5月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75%
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 9月3日 商品及服务收支(亿澳元) 6月 逆差29.33 逆差27.51
出口(较前月) +3% +1%
进口(较前月) +4% -4%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 9月3日
(较前月) 6月 +0.7% +0.3%
就业市场(经季节调整) 9月10日 就业人口(较前月变动,万人) 7月 +3.85 +0.73 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.24 +2.45
失业率 6.3% 6.0% 就业参与率 65.1% 64.8%
消费者物价指数(CPI) 10月28日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.7% +0.2%
(较上年同期) +1.5% +1.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.7%
(较上年同期) +2.2% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.8%
(较上年同期) +2.4% +2.5%
国际贸易价格指数 10月29日 进口物价(较前季) 第二季 +1.4% -0.2% 出口物价(较前季) -4.4% -0.8%
国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 9月1日 经常帐收支 第一季 赤字107 赤字96 商品与服务贸易收支 逆差37.01 逆差24.3
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月2日
(较前季) 第一季 +0.9% +0.5%
(较上年同期) +2.3% +2.5% (完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 -- -0.3% (较上年同期) -- +5.6% 5月10日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75%
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 2300 韩国失业率 4月 -- 3.7% 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,303 5月10日(三) 0300 韩国L货供额 3月 -- +7.2% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 4月 --
路透纽约5月8日 - 油价周一上涨，盘中交投震荡，受主要产油国的声明支撑。声明暗示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产行动将可能延长至2018年初。