《路透晚报》--8月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国数据令人失望，实施进一步经济刺激的压力日增

中国正面临越来越大的压力，要求进一步实施经济刺激，此前周末公布的数据令人失望，显示7月份工业生产者出厂价格(PPI)再度大幅下滑，出口也意外减少。

--中国经济：2015年固定资产投资增速料达12%左右--国家信息中心

中国官方研究机构--国家信息中心发布报告认为，2015年中国固定资产投资增速有望达到12%左右，仍将延续制造业和房地产开发投资低增速、基础设施投资高增速的格局；而随着促消费政策的发力，下半年社会消费品零售总额增速料企稳回升，全年增速将达到10.7%。

--中国数据：7月进出口双降逾8%下行趋势未扭转，稳外贸政策待落实

中国外贸下行趋势进入三季度仍无扭转迹象，7月进出口同比均下滑逾8%，显示国内经济下行压力较大的同时，对海外需求复苏也难以寄予厚望，这表面下半年有必要延续宽松政策基调，而外贸稳增长政策仍待落实。

--中国数据：猪价上涨推升CPI至九个月高位，年内通胀仍温和政策基调应不改

猪价近期一路上涨，助推中国7月CPI升至九个月高位，惟年内仍温和；大宗商品价格持续下挫，则拖累PPI跌幅进一步扩大至近六年低点，两大通胀指标分化的走势越来越明显。

--中国政策：城市地下综合管廊先规划、后建设，鼓励由企业投资建设和运营

中国国务院周一发布关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见，明确各城市人民政府要按照“先规划、后建设”的原则编制专项规划，鼓励由企业投资建设和运营管理地下综合管廊。

--中国农业：2014/15年度大豆进口量或创7,600万吨的纪录--官方智库

据中国国家粮油信息中心最新预估，作为全球最大大豆买家的中国在截至9月份的一年中的大豆进口量有可能创下7,600万吨的纪录水平，同比增长8%。

【金融】

--中国金融：二季度商业银行不良贷款继续上升，信用风险总体可控--银监会

中国银监会周一公布，今年二季度末商业银行信用风险继续上升，不良贷款率达1.50%，较上季末上升0.11个百分点，信用风险总体可控。

--香港金融：一旦美联储加息，投资者和监管机构必须提高警惕--财政司长

环球市场已普遍预期美国将在今年下半年启动加息，香港财政司司长曾俊华对此表示，一旦加息周期开始，环球金融市场很可能会出现新一轮波动，投资者和监管机构都必须提高警惕。

【固定收益】

--《焦点》中国专项金融债定向输血长期资金，贴息如何落地引关注

中国为挽经济颓势将推出万亿元专项金融债发行计划，财政部贴息以及募集资金定向投放地方基础建设项目，均显示其定向精准发力的良苦用心，通过向融资主体直接投放长期低成本资金，以提升政策稳增长的实际效力。

--《市场洞察》辽宁地方债流标提升银行话语权，定向发行比例料提高

中国地方债5月启动发行以来一直顺风顺水的局面在上周五被辽宁债意外流标打破。从个案来看，辽宁地方债受冷落固然有财政存款分布过于集中等偶然因素，但也反映出地方债持续的低利率大量供给已逼近银行承受极限。

--中国公开市场：一级交易商本周仍可申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期。

--《中国新债预测》国开行五期债定位仍低于二级，但需求火爆程度料下降

中国国家开发银行周二将招标增发1-10年五期债。路透调查显示，近期大量理财资金等涌入债市令配置高涨，但股市短线再显强势，对今日债市二级情绪有所压制，明日国开债需求火爆程度或不及上周，五期债收益率预测均值分别为2.48%、3.16%、3.46%、3.86%和3.88%。

--中国债市：7月债券托管增量为历史次高，基金增持创新高--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，7月末债券托管余额为31.35万亿元人民币，当月增加7,872亿元，尽管较上月的历史高点1.01万亿元有所下降，但仍为历史次高。

--中国新债：青岛市将于周五招标发行总额15亿元一般和专项地方债

中国青岛市财政厅周一公告，将于周五(8月14日)招标发行总额15亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债规模8亿元，专项债7亿元。

--中国债市动态：现券收益率略反弹IRS持稳，股市涨及止盈压力添扰动

中国银行间债市周一早盘现券收益率小幅反弹，其中短债表现稍明显。交易人士表示，继前期收益率累积一定跌幅，部分止盈机构出现，同时早间股市上涨，亦添扰动，不过目前仍难以撼动债市整体向暖势头。

--中国货币市场：主要回购利率窄幅波动，资金面偏松局面短期难改

中国银行间市场周一早盘主要回购利率窄幅波动。资金供需较上周变化不大，大行供给持续稳定，而预期相对乐观令交投仍主要集中在隔夜品种上，资金面偏松局面料短期难改。

【外汇】

--中国汇市：人民币早市延续整理无视贬值压力，外贸下滑数据影响有限

人民币兑美元即期周一早盘延续直线运行，中间价则三连升至本月以来新高。交易员表示，周末欠佳海关进出口贸易数据对汇市影响非常有限，市场对即期走势预期非常稳定，而且购汇需求高于结汇需求，央行维稳措施难退，人民币短期并无方向。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收升4.9%创一个月最大涨幅，央企改革板块领涨

中国股市沪综指周一放量收升4.9%，创一个月最大单日涨幅。分析师指出，受中远、中海可能重组的利好提振，今日央企改革板块领涨带动大盘大涨，同时互联网等成长板块表现活跃，盘中再现中小创和蓝筹共涨的局面。在沪综指突破30日均线后，4,000点成为制约大盘上涨的压力位，反弹能否持续关键看量能是否持续放大。

--中国个股：阿里巴巴战略入股苏宁云商，占比19.99%

中国大型家电连锁企业--苏宁云商周一宣布，拟定向增发股份，并引入战略投资者阿里巴巴，后者将通过旗下的淘宝（中国）软件公司，持有苏宁集团发行后总比例的19.99%。

--中国企业：小米周一将发布首部“印度制造”手机

迅速增长的中国智能手机生产商小米周一将发布首款在印度生产的手机，在中国市场增长放缓的情况下，该公司计划向印度这个世界第三大智能手机市场大举扩张。

--中国个股：永辉超市拟定增募资至多64.59亿元，京东拟43亿元入股

中国大型生鲜超市--永辉超市最新公布定增预案，公司拟非公开发行股票7.18亿股，总募集资金不超过64.59亿元；京东商城创始人刘强东以及京东商城副总裁孙加明二人控股的两家子公司分别以21.53亿元入股，合计将持有永辉超市10%股权。

--中国证券：沪深证交所两融余额上周五增85亿，至约1.32万亿元

在中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，A股市场虽一度反弹，但近阶段走势较为震荡。上周五大盘止跌反弹，当日沪深证交所融资融券余额净增85亿元人民币至约1.32万亿元。

--中国企业：万达集团推动“互联网+”战略，商业金融旅游等多方位出击