台湾汇市：台币实质交投因外资汇出及台股续跌偏弱，但在31.7暂获支撑

路透台北8月10日 - 台币兑美元 周一早盘实质汇价略为走贬；交易员表示，主因受到韩元走低、外资汇出及台股续跌等影响；惟台币在贬至31.700以上，出口趁机进场抛售美元，令台币在该价位暂获支撑。

他们指出，因近日有大额的股利汇出，外商开盘即进场猛买美元，带动台币一度贬至31.700以上，出口商则进场抛售美元，出现本土和外商银行的对决情况。

〞一开盘外商银行就进来猛捉，因为这两天有大额的股利要汇出，但本土银行趁机出来丢美元。〞一大型公股银行交易员说。

另一大型外商银行交易员则认为，今天新加坡放假，亚洲市场较平静，早盘因外资汇出带动台币走贬；但他认为台币持续贬值的空间应有限。

当地时间10:49时，台湾股市 下跌0.49%，报8,400.91点。韩元兑美元 报1,164.21。上日收在1,163.70。

台币早盘实质交易区间落在31.661-31.701；上日交易区间在31.635-31.660。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度略见缩减；一个月美元/台币远汇 报31.690/31.700，上日收在31.665。

美元指数周一亚市早盘仍接近近四个月高位，此前出炉的良好美国就业数据，支持了美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早9月升息的预期。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.650-31.750

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