台湾汇市：台币实质交投因外资汇出及台股续跌偏弱，但在31.7暂获支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月10日 - 台币兑美元 周一早盘实质汇价略为走贬；交易员表示，主因受到韩元走低、外资汇出及台股续跌等影响；惟台币在贬至31.700以上，出口趁机进场抛售美元，令台币在该价位暂获支撑。
他们指出，因近日有大额的股利汇出，外商开盘即进场猛买美元，带动台币一度贬至31.700以上，出口商则进场抛售美元，出现本土和外商银行的对决情况。
〞一开盘外商银行就进来猛捉，因为这两天有大额的股利要汇出，但本土银行趁机出来丢美元。〞一大型公股银行交易员说。
另一大型外商银行交易员则认为，今天新加坡放假，亚洲市场较平静，早盘因外资汇出带动台币走贬；但他认为台币持续贬值的空间应有限。
当地时间10:49时，台湾股市 下跌0.49%，报8,400.91点。韩元兑美元 报1,164.21。上日收在1,163.70。
台币早盘实质交易区间落在31.661-31.701；上日交易区间在31.635-31.660。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度略见缩减；一个月美元/台币远汇 报31.690/31.700，上日收在31.665。
美元指数周一亚市早盘仍接近近四个月高位，此前出炉的良好美国就业数据，支持了美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早9月升息的预期。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.650-31.750
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《综述》美国就业市场改善，提升美联储9月首次升息可能性 (完) (记者 罗两莎 ；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”