日本股市：早盘收低，中国贸易数据令人失望打压钢铁类股

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“市场正在消化周末公布的中美数据。投资者终于认识到，长期的量化宽松时代即将在一个月后结束，”瑞士信贷在东京的一位主管Stefan Worrall说。
中国公布的数据显示7月出口意外下滑，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.4%，东京股市与中国相关的股票承受下行压力。
这其中包括钢铁企业JFE Holdings 、贸易公司伊藤忠商事 、空调生产商Daikin Industries 以及工业机器人厂商发那科(Fanuc) ，跌幅在4.3%至2.1%不等。
其它对市场影响较大的个股还有东京电力(Tepco) ，跌幅一度达到8.1%，之前在周五宣布的JPX日经400指数 年度调整结果中，该股被排除在外。
该股在主板个股中成交量居首。
随着日本财报季接近尾声，投资者踊跃买进那些业绩优于预期以及获利前景看好的个股。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”