日本股市：早盘收低，中国贸易数据令人失望打压钢铁类股

“市场正在消化周末公布的中美数据。投资者终于认识到，长期的量化宽松时代即将在一个月后结束，”瑞士信贷在东京的一位主管Stefan Worrall说。

中国公布的数据显示7月出口意外下滑，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.4%，东京股市与中国相关的股票承受下行压力。

这其中包括钢铁企业JFE Holdings 、贸易公司伊藤忠商事 、空调生产商Daikin Industries 以及工业机器人厂商发那科(Fanuc) ，跌幅在4.3%至2.1%不等。

其它对市场影响较大的个股还有东京电力(Tepco) ，跌幅一度达到8.1%，之前在周五宣布的JPX日经400指数 年度调整结果中，该股被排除在外。

该股在主板个股中成交量居首。