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亚洲 | 2015年 8月 10日 星期一 11:20 BJT

韩国金融市场：韩股跌至一个月低点，韩元小涨

外资势将连续第四日净卖出，早盘净抛售271亿韩元股票。

外汇，韩元兑美元 小升0.2%，报1,165.1，上一交易日收报1,167.4。

“美元在美国就业数据公布前就上涨了，之前已经出尽数据因素。”东部证券外汇分析师Yuna Park说道。

9月三年期公债期货 涨0.04点，报109.23。

0214GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,165.1 1,167.4

日圆/韩元 9.3686/742 9.3670

韩国公债期货 * 109.23 109.19

韩国综合股价指数 1,996.34 2,010.23

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/张若琪/孙茉莉; 审校 于春红/王丽鑫)

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